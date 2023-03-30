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Состоялся анонс MotoGP23

1:39
Видеоигры

Создатели MotoGP, популярной франшизы гонок на мотоциклах, выпустили анонсирующий трейлер новейшего дополнения к своей серии — MotoGP 23. Видео не только демонстрирует различные модели мотоциклов и гонщиков, но также дает представление о различных трассах, которые будут быть доступным для всех игроков в игре. Кроме того, разработчики уделили внимание системе погоды, а это значит, что гонщикам, возможно, придется соревноваться под проливным дождем.

Состоялся анонс MotoGP23

В MotoGP 23 будет режим карьеры, в котором игроки смогут создать свою команду или присоединиться к существующей. Пользователи могут выбирать из более чем 120 гонщиков, как и в предыдущей версии игры. Milestone и Dorna Sports S.L. анонсировали MotoGP 23, официальную видеоигру-симулятор гонок на мотоциклах, раскрыв дату выхода, официальный трейлер и другие подробности о предстоящей игре.

 В него войдут все официальные гонщики и трассы категорий MotoGP, Moto2, Moto3 и MotoE 2023 года. В новой части будет много новых захватывающих функций, в том числе совершенно новый режим карьеры, разработанный, чтобы предоставить игрокам свободу прокладывать свой собственный путь, чтобы стать легендой двухколесного спорта.

MotoGP 23 должен выйти 8 июня 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.

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MotoGP™ 23 Announcement Trailer
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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