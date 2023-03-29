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Mundfish выпустит видео о создании Atomic Heart

1:17
Видеоигры

Разработчики Atomic Heart выпустили тизер предстоящего видео о создании игры. Студия Mundfish объявила о выпуске закулисного видео, демонстрирующего моменты работы над проектом. Хотя конкретной даты выпуска полного видео пока нет, ожидается, что разработчики продемонстрируют создание игры, включая записи захвата движения. Ранее компания Mundfish сообщила, что количество игроков с момента ее выпуска превысило 5 миллионов. Также основатель "Канобу" рассказал, что эксклюзивность Atomic Heart Для VK Play обошлась MundFish в 7 млн долларов, а заработала игра уже 10 млн долларов.

Mundfish выпустит видео о создании Atomic Heart

Atomic Heart произвел фурор в игровой индустрии с момента своего выпуска, и теперь фанаты могут заглянуть в процесс его создания. В тизере Mundfish демонстрирует клипы записи некоторых движений для кат-сцен, рабочие места сотрудников и репетиции актеров сыгравших близняшек.

Mundfish заявили, что видео о разработке Atomic Heart будет выпущено «скоро», но не назвали конкретной даты. 

 Игра вышла 21 февраля для PlayStation, Xbox и ПК.

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Atomiс Heart - Behind the scenes teaser
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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