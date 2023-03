Список бесплатных игр PS Plus в апреле

Sony анонсировала апрельские игры для всех подписчиков PS Plus, в том числе тактический шутер Meet Your Maker, приключенческую игру Sackboy: A Big Adventure и приключенческую игру Tails of Iron, которые доступны на консолях PS4 и PS5. Эти игры станут доступны подписчикам 4 апреля.

Кроме того, до 3 апреля подписчики PS Plus по-прежнему могут добавлять Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein в свои библиотеки.

