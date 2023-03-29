GamesVoice представила тизер-трейлер русского дубляжа Hogwarts Legacy

Российская игровая студия GamesVoice в настоящее время работает над полным русским дублированием долгожданной фэнтезийной игры Hogwarts Legacy. Студия выпустила тизер-трейлер, демонстрирующий yнебольшую часть проделанной работы.

Российские поклонники вселенной Гарри Поттера с нетерпением ждали выхода Hogwarts Legacy, но, к сожалению, игра доступна только на английском языке, но с русскими субтитрами. Однако GamesVoice стремится изменить это, создав полный русский дубляж игры.

30 марта в 19:00 по МСК ждём всех поклонников Хогвартса на 23-минутной демонстрации русской озвучки Hogwarts Legacy. А пока что посмотрите тизер!

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Hogwarts Legacy: Геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой / GamesVoice