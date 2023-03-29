Ремейк Resident Evil 4 разошелся тиражом 3 миллиона копий за первые два дня

1:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Последний релиз Capcom, ремейк Resident Evil 4, вызвал настоящий ажиотаж в Steam, что указывает на то, что игра настроена на огромные продажи. Игровая компания официально подтвердила, что проект продал 3 миллиона копий только за первые два дня, установив очередной рекорд франшизы.

Этот успех является значительным достижением для серии Resident Evil, учитывая, что на это ушло более 27 лет и было продано более 135 миллионов копий всей франшизы. Для сравнения, Resident Evil Village добилась того же результата за четыре дня.

Успех Resident Evil 4 Remake побудил Capcom рассмотреть еще один ремейк, на этот раз Resident Evil 5. Поклонники обнаружили намеки на игру в последнем ремейке, и похоже, что Capcom стремится извлечь выгоду из успеха франшизы.

Ремейк Resident Evil 4 был выпущен 24 марта и с тех пор стал самым успешным релизом серии в Steam и самой продаваемой игрой в британской рознице. Несмотря на то, что игра официально не доступна для покупки в России, в ней есть русские субтитры, интерфейс и озвучка.

Геймеры с нетерпением ждут грядущего бесплатного режима «Наемники», который выйдет 7 апреля. Кроме того, датамайнеры обнаружили подсказки о дополнении «Раздельные пути» с участием Ады Вонг.

Франшиза Resident Evil продолжает пользоваться большим успехом среди геймеров по всему миру, и последний релиз Capcom еще раз доказал ее популярность. С грядущим бесплатным режимом и потенциалом для большего количества ремейков, похоже, что Resident Evil никуда не денется.

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