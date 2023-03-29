Atomic Heart заработала больше 10 млн долларов

Основатель портала канобу высказался по поводу заработка Atomic Heart и VK Play.
По имеющимся данным, стоимость эксклюзива для шутера на платформе ПК оценивается примерно в 7 миллионов долларов. Ожидается, что проект будет продан тиражом примерно 200-300 тысяч копий. А прибыль составила порядка 10 млн долларов. Однако официально игра не вышла на консолях в России, хотя некоторые магазины ввезли копии по программе параллельного импорта.
"Модель вк плей с эксклюзивом на атомик харт, кажется, вполне себе залетела (занесли 7 за эксклюзив и уже 10 отбили). — говорит Махтиев.
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