Atomic Heart заработала больше 10 млн долларов

0:43 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Основатель портала канобу высказался по поводу заработка Atomic Heart и VK Play.

По имеющимся данным, стоимость эксклюзива для шутера на платформе ПК оценивается примерно в 7 миллионов долларов. Ожидается, что проект будет продан тиражом примерно 200-300 тысяч копий. А прибыль составила порядка 10 млн долларов. Однако официально игра не вышла на консолях в России, хотя некоторые магазины ввезли копии по программе параллельного импорта.

"Модель вк плей с эксклюзивом на атомик харт, кажется, вполне себе залетела (занесли 7 за эксклюзив и уже 10 отбили). — говорит Махтиев.

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