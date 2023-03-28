Перезагрузка Saints Row из Volition, возможно, не имела большого успеха для The Embracer Group, но в этом году игра все еще получит значительные обновления контента. В обновленной дорожной карте разработчик подтвердил, что владельцы Expansion Pass получат DLC в мае, июле и августе этого года.
В мае дополнения The Heist и The Hazardous добавят новые миссии кампании, оружие, транспортные средства, косметику и многое другое.
В июле выйдет «Цирк убийств» Дока Кетчума, новый однопользовательский режим, действие которого разворачивается в «еще более запутанной версии одного из наших любимых районов Санто-Илесо». Также будут добавлены новые области, бесплатные для всех игроков. Первый из них — «Саншайн Спрингс» — будет доступен в мае вместе с добавлением режима «Селфи» и улучшений боя.
Июль также принесет бесплатные обновления, а вторая бесплатная зона появится в августе. Хотя перезагрузка Saints Row, возможно, не оправдала ожиданий The Embracer Group, Volition не отказывается от игры и представила новый контент, который они планируют выпустить в ближайшие месяцы. Его можно разделить на две части: бесплатную для всех игроков и три дополнения для владельцев Expansion Pass.
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