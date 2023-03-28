Разработчики анонсировали новый контент для Saints Row

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Перезагрузка Saints Row из Volition, возможно, не имела большого успеха для The Embracer Group, но в этом году игра все еще получит значительные обновления контента. В обновленной дорожной карте разработчик подтвердил, что владельцы Expansion Pass получат DLC в мае, июле и августе этого года.

В мае дополнения The Heist и The Hazardous добавят новые миссии кампании, оружие, транспортные средства, косметику и многое другое.

В июле выйдет «Цирк убийств» Дока Кетчума, новый однопользовательский режим, действие которого разворачивается в «еще более запутанной версии одного из наших любимых районов Санто-Илесо». Также будут добавлены новые области, бесплатные для всех игроков. Первый из них — «Саншайн Спрингс» — будет доступен в мае вместе с добавлением режима «Селфи» и улучшений боя.

Июль также принесет бесплатные обновления, а вторая бесплатная зона появится в августе. Хотя перезагрузка Saints Row, возможно, не оправдала ожиданий The Embracer Group, Volition не отказывается от игры и представила новый контент, который они планируют выпустить в ближайшие месяцы. Его можно разделить на две части: бесплатную для всех игроков и три дополнения для владельцев Expansion Pass.

Апрель : Бесплатный косметический набор в стиле зомби-экшена Dead Island 2.

The Heist и The Hazardous DLC с новыми сюжетными миссиями, событиями, косметическими предметами и многим другим.

Бесплатное обновление с новой локацией, переработанной боевой системой, фоторежимом и другими улучшениями.

: Бесплатный косметический набор в стиле зомби-экшена Dead Island 2. The Heist и The Hazardous DLC с новыми сюжетными миссиями, событиями, косметическими предметами и многим другим. Бесплатное обновление с новой локацией, переработанной боевой системой, фоторежимом и другими улучшениями. Июль : Дополнение Doc Ketchum’s Murder Circus с новым одиночным режимом.

Бесплатное обновление с новыми функциями, улучшениями и другими изменениями.

: Дополнение Doc Ketchum’s Murder Circus с новым одиночным режимом. Бесплатное обновление с новыми функциями, улучшениями и другими изменениями. Август: Третье расширение с новыми сюжетными миссиями, врагами, косметическими предметами и другими новыми функциями.

Бесплатное обновление с новой областью, новыми функциями, улучшениями и другими изменениями.

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