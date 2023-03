The Last of Us Part I вышла на ПК

Долгожданный ремейк The Last of Us наконец-то появился на ПК и доступен для покупки как в Epic Games Store, так и в Steam. К сожалению, пользователи в России не могут приобрести игру из-за ограничений. Релиз ПК изначально был запланирован на начало марта, но был отложен до сегодняшнего дня. The Last of Us Part I ранее была выпущена на PS5 в сентябре прошлого года. Действие игры происходит в постапокалиптических Соединенных Штатах, где вспышка вируса превратила людей в зомби.

Сюжет игры следует за Джоэлом, безжалостным контрабандистом, которому поручено сопровождать девочку-подростка по имени Элли к группе под названием «Цикады», которые планируют использовать ее иммунитет к вирусу для создания вакцины.

The Last of Us изначально была выпущена для PS3 в 2013 году студией Naughty Dog. Игра получила признание критиков и получила более 200 наград «Игра года». Почти десять лет спустя игра появилась на ПК с выпуском ремейка первой части, который был полностью переработан с обновленной графикой, настройками игрового процесса и дополнительными настройками.

Разработчики упомянули, что решили переделать игру, чтобы снять многие ограничения, которые присутствовали в версии для PS3. Хотя прямое продолжение The Last of Us Part II было выпущено на PS4 в 2020 году, остается неясным, получит ли эта часть порт для персональных компьютеров.

