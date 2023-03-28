Assassin's Creed Mirage: дата выхода подтверждена на август 2023 года

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Assassin's Creed Mirage, долгожданная игра от Ubisoft, стала предметом слухов относительно даты ее выхода. Однако надежные источники подтвердили, что игра все еще должна быть выпущена в августе 2023 года, несмотря на недавние слухи об обратном.

Игра должна отправить игроков в путешествие в Багдад 9-го века, где они будут следить за историей молодого Басима, впервые представленного в Assassin's Creed Valhalla.

Поклонникам франшизы Assassin's Creed не придется долго ждать, чтобы увидеть, что их ждет в Mirage. Геймплей игры будет продемонстрирован на предстоящем мероприятии Ubisoft Forward Live, которое запланировано на 12 июня. Это долгожданное событие даст фанатам возможность эксклюзивно взглянуть на некоторые из самых захватывающих грядущих игр Ubisoft, включая Assassin's Creed Mirage.

В дополнение к слухам об Assassin's Creed Mirage также ходили слухи о переносе даты выхода другой игры Ubisoft, The Crew Motorfest. Однако источники, близкие к проекту, подтвердили, что игра также готовится к выпуску, запланированному на сентябрь 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Assassin's Creed Mirage: Cinematic World Premiere | #UbiForward