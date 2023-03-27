Релиз Assassin's Creed Mirage может задержаться

2:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Assassin's Creed Mirage, следующий большой релиз от Ubisoft, может не появиться на рынке в течение нескольких месяцев. Инсайдер, связанный с корпорацией, сообщил, что релиз отложен, и игра может дебютировать не раньше 2024 года.

Ubisoft готовится к нескольким громким запускам, включая Assassin's Creed Mirage, но вполне возможно, что игра не выйдет в 2023 году. ScriptLeaksR6 предсказал этот сценарий в Твиттере, указав, что две игры Ubisoft, включая последняя часть The Crew, скорее всего, будут отложены.

По словам ScriptLeaksR6, Assassin's Creed Mirage может дебютировать в лучшем случае в конце 2023 года (октябрь-декабрь) или уже во втором квартале 2024 года (апрель-июнь).

Хотя эта новость еще не подтверждена, стоит отметить, что Ubisoft еще не начала продвигать Assassin’s Creed Mirage, и хотя мы видели некоторые ранние кадры игры в прошлом году, компания все еще не готовит игроков к ее дебюту.

ScriptLeaksR6 также упомянул, что Assassin's Creed Mirage разрабатывается на старом движке, использовавшемся для предыдущих игр Assassin's Creed, но это неудивительно, учитывая, что игра находится в разработке уже несколько лет.

Официальный анонс Crew Motorfest был сделан в январе, и хотя выход гоночной игры намечен на 2023 год, мы до сих пор не знаем официальную дату релиза. ScriptLeaksR6, инсайдер и специалист по сбору данных, написал в Твиттере, что Ubisoft, вероятно, отложила выпуск как Assassin’s Creed Mirage, так и The Crew Motorfest. У обеих игр не было точных дат выхода, но Том Хендерсон ранее писал, что Mirage выйдет в августе 2023 года.

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