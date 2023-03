The Last of Us Part I получит совместимость со Steam Deck

Поклонники The Last of Us с нетерпением ждали выхода игры на ПК, и ожидание наконец закончилось. Начиная с 28 марта 2023 года игра больше не будет ограничиваться PlayStation, поскольку теперь игра будет доступна для совершенно новой аудитории. Что еще лучше, кажется, что The Last of Us Part I также войдет в список подтвержденных игр для Steam Deck.

Сами Valve намекнули на возможность того, что The Last of Us Part I будет доступна в Steam Deck со дня запуска. Это основано на коротком рекламном ролике на официальном сайте Steam Deck.

Еще в декабре прошлого года Нил Дракманн из Naughty Dog также подтвердил, что римейк The Last of Us найдет свое место в Steam Deck. Осталось дождаться дебютной версии для ПК.

Волнение поклонников франшизы находится на пике, поскольку ожидание выхода The Last of Us Part I наконец-то закончится и игра выйдет на ПК, а дополнительным бонусом будет возможность играть ещё и на Steam Deck.

Чего ожидать от The Last of Us Part I на ПК и Steam Deck

Когда The Last of Us Part I дебютирует на ПК, она будет предлагать различные новые функции и улучшения. К ним относится возможность играть на экранах Ultrawide и Super Ultrawide, а также использование PS5 DualSense, что добавит в игру новый уровень погружения.

Ожидается, что версия игры для Steam Deck будет работать гладко, без проблем или сбоев. Это позволит фанатам полностью погрузиться в увлекательный сюжет игры без каких-либо перерывов.

В целом, поклонники The Last of Us могут рассчитывать на исключительный опыт, когда игра наконец появится на ПК и в Steam Deck. Благодаря новым функциям и улучшениям, а также возможности играть в Steam Deck игра станет еще более приятной, чем когда-либо прежде.

