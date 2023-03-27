Игроки Resident Evil 4 нашли способ пропустить первое сражение

Вы поклонник Resident Evil 4 и хотите открыть для себя новые секреты и пасхалки в игре? Если это так, вам может быть интересно узнать, что есть способ пропустить первое крупное сражение в игре без читерства.
Resident Evil 4 — популярная игра ужасов на выживание, впервые выпущенная в 2005 году. С тех пор она была переделана и переиздана на различных платформах, включая ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В игре вы играете за Леона С. Кеннеди, агента правительства США, который должен спасти дочь президента от таинственного культа в Европе.
В первой главе Resident Evil 4 есть миссия, в которой Леону приходится отбиваться от группы обезумевших жителей деревни. Однако оказывается, что эту битву можно вообще пропустить, если использовать хитрый трюк.
После первоначальной стычки жители деревни отступят к церкви, и прозвенит колокол, сигнализирующий об окончании столкновения. Однако если вы сами выстрелите в колокол из снайперской винтовки или автомата, битва закончится преждевременно. Этот трюк — законный способ ускорить прохождение игры, но только во время второго прохождения т.к в начале у игрока в распоряжении будет только пистолет и дробовик дальности которых не хватит для такого выстрела.
Ремейк Resident Evil 4 уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox Series.
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