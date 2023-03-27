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Игроки Resident Evil 4 нашли способ пропустить первое сражение

1:34
Видеоигры

Вы поклонник Resident Evil 4 и хотите открыть для себя новые секреты и пасхалки в игре? Если это так, вам может быть интересно узнать, что есть способ пропустить первое крупное сражение в игре без читерства. 

Игроки Resident Evil 4 нашли способ пропустить первое сражение

Resident Evil 4 — популярная игра ужасов на выживание, впервые выпущенная в 2005 году. С тех пор она была переделана и переиздана на различных платформах, включая ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В игре вы играете за Леона С. Кеннеди, агента правительства США, который должен спасти дочь президента от таинственного культа в Европе.

В первой главе Resident Evil 4 есть миссия, в которой Леону приходится отбиваться от группы обезумевших жителей деревни. Однако оказывается, что эту битву можно вообще пропустить, если использовать хитрый трюк.

После первоначальной стычки жители деревни отступят к церкви, и прозвенит колокол, сигнализирующий об окончании столкновения. Однако если вы сами выстрелите в колокол из снайперской винтовки или автомата, битва закончится преждевременно. Этот трюк — законный способ ускорить прохождение игры, но только во время второго прохождения т.к в начале у игрока в распоряжении будет только пистолет и дробовик дальности которых не хватит для такого выстрела.

Ремейк Resident Evil 4 уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox Series.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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