Sony официально снижает цену на комплект PlayStation 5 с God of War: Ragnarok

1:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Sony наконец-то объявила о снижении цен на свою консоль PlayStation 5, к большому удовольствию геймеров. Этот шаг является первым официальным снижением цен с момента запуска консоли и временным предложением, применимым к комплекту PS5 с God of War: Ragnarok.

Как сообщалось, официальная цена комплекта PS5 была снижена на 50 долларов, а некоторые интернет-магазины даже пошли еще дальше со своими скидками. Похоже, Sony готовится к весенним распродажам и решила вопрос с нехваткой консолей на рынке. Новая цена на устройство будет действовать почти месяц и будет действовать во всех официальных розничных сетях, продающих PS5.

Аналитики прогнозируют, что в будущем подобных предложений от компании станет больше. Недавние отчеты показывают, что Sony удалось стабилизировать свою цепочку поставок по всему миру. Также стоит принять во внимание новую версию гарнитуры виртуальной реальности, которую компания планирует продвигать различными способами, включая снижение цен на PS5 в будущем.

Однако снижение цен распространяется только на Индию. Это предложение будет действовать только в течение ограниченного времени и будет доступно с 1 апреля.

Недавно Sony также снизила цены в Великобритании, на Ближнем Востоке и в США. Этим летом для консолей PS5 будет действовать специальное промо-предложение, где покупатели смогут получить скидку на любой вариант.

Соглашение вступит в силу 1 апреля и продлится ограниченное время. Это предложение возвращает цены на PS5 к исходным стартовым ценам.

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