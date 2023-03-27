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Актёр озвучки God of war: Ragnarok намекнул на возвращение своего персонажа

2:02
Видеоигры

God of War Ragnarok — одна из самых лучших игр последних лет. Игра, вдохновленная скандинавской мифологией, покорила сердца геймеров по всему миру. Теперь поклонники игры задаются вопросом, находится ли продолжение в разработке, и актер Бен Прендергаст, возможно, намекнул им на это. На мероприятии PAX East 2023 актер сказал следующее.

Актёр озвучки God of war: Ragnarok намекнул на возвращение своего персонажа

"Я скажу так: это не последний раз, когда вы видели Тюра"

Пока неясно, имел ли Прендергаст в виду полноценный сиквел, DLC или он говорил о роли Тюра в предстоящем сериале по God Of War от Amazon.

Amazon недавно объявила, что будет выпускать сериал, основанный на вселенной God of War, действие которого происходит во время событий игры 2018 года. Это заставило некоторых фанатов предположить, что Прендергаст, возможно, имел в виду предстоящее шоу, а не новую игру.

Независимо от того, имел ли Прендергаст в виду новую игру или серию Amazon, ясно, что франшизу God of War ждет светлое будущее. Игра получила высокую оценку за повествование, графику и геймплей, и фанаты с нетерпением ждут, куда пойдет история дальше.

Хотя до сих пор неясно, получит ли God of War Ragnarok продолжение или нет, недавние комментарии актера Бена Прендергаста на PAX East 2023, безусловно, дали фанатам повод для ожидания. Будь то новая игра или грядущий сериал Amazon, ясно, что вселенная God of War будет расширяться еще больше в ближайшие годы. Поклонники франшизы могут быть уверены, что на горизонте их ждет много интересного.

God of War Ragnarok вышла 10 ноября 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5. Тираж игры превышает 11 млн копий.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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