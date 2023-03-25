Игровой директор Overwatch 2 рассказывает о серьезных изменениях в соревновательной игре в 4-м сезоне

Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер недавно поделился некоторыми захватывающими подробностями о предстоящем четвертом сезоне соревновательной игры.

Мы по-прежнему обсуждаем систему сброса рейтинга, — поделился Келлер. —Возможно, ей есть место в OW2, но в какой-то другой форме. Что, если делать частичный сброс рейтинга после какого-то долго срока (например, раз в год?) и только после того, как в игре или соревновательной системе произошли какие-то серьезные изменения? Кроме того, мы думаем, как дать игрокам больше информации про общий рейтинг команд и их баланс. На данный момент мы решили, что не будем по умолчанию показывать индивидуальный рейтинг отдельного игрока.

Запуск 4 сезона планируется 11 апреля.

Удаление частичного сброса ранга

Начиная с четвертого сезона, у игроков больше не будет частичного сброса ранга в начале каждого соревновательного сезона. Это изменение означает, что игроки будут иметь более четкое представление о том, как меняется их ранг от сезона к сезону. Благодаря этой новой системе игроки смогут отслеживать свой прогресс в достижении нового ранга и видеть все свои победы и поражения.

Более прозрачная система ранжирования

Еще одно существенное изменение в соревновательной игре четвертого сезона — более прозрачная система ранжирования. Эта новая система позволит игрокам видеть более подробную информацию о своем ранге, например, сколько игр им нужно выиграть, чтобы достичь желаемого ранга. Кроме того, новая система также предоставит игрокам больше информации о своих противниках, включая их ранг, соотношение выигрышей и проигрышей и многое другое.

Улучшенный рейтинг навыков

В четвертом сезоне Overwatch 2 представит улучшенную систему оценки навыков. Эта новая система будет точнее определять уровень мастерства игрока и будет учитывать более широкий спектр переменных, включая эффективность и командную работу в отдельных матчах. Это изменение поможет гарантировать, что игроки будут сопоставляться с противниками аналогичного уровня навыков, что сделает игру более сбалансированной.

Расширенные списки лидеров

Overwatch 2 также представит расширенные списки лидеров в 4 сезоне. Эти новые списки лидеров позволят игрокам увидеть, как они взаимодействуют с другими игроками в своем регионе и по всему миру. Кроме того, игроки смогут просматривать подробную статистику своих матчей.

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