Для Sons Of The Forest вышел 2 патч

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Для Sons Of The Forest вышел 2 патч, который исправляет много ошибок, добавляет новые функции и улучшения.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Cписок изменений:

Функции

Добавлен новый босс демонов в конец адских пещер.

Добавлены мертвые культисты на карту

Добавлен новый тип двухэтажной хижины людоеда.

Добавлен сборщик дождя из панциря черепахи.

Добавлен новый более жесткий пухлый вариант

В жилой бункер добавлена новая комната наблюдения

Добавлена новая система пещер

Добавлена панель администратора для клиентов администратора

Добавлены дополнительные элементы истории

Добавлена система автобэкапа при перезаписи сохранений



Улучшения

Золотая броня перемещена в новую систему пещер.

Удален вход с клавиатуры в роскошный бункер, теперь его нужно открывать другим способом.

Предметы-контейнеры теперь будут сохранять свое состояние в одиночной игре, поэтому, если они открыты или сломаны, они останутся такими же.

Улучшена яркость зажженного факела при просмотре от первого лица.

Удалена логика мгновенного переключения сезона из режима сна.

Скорректирована минимальная/максимальная турбулентность ветра, чтобы предотвратить чрезмерное искажение сетки при максимальной интенсивности.

Дрова теперь рассыпаются, когда их топливо израсходовано в костре, и затем их можно заменить новыми дровами.



Баланс

Кролики и белки теперь будут стараться уклоняться от игрока и бегать быстрее.

Добавлены уникальные реакции на удары по боссам столовой и заменены их нокдауны из дробовика на меньшие ошеломления.

Игрок больше не получает урон от характеристик выживания, когда он подвешен на чучеле.

Золотая броня теперь поглощает 70% демонического урона вместо 90%.

Увеличено время горения на костре лагеря

Исправления

Исправлено дублирование предметов с помощью держателей для хранения.

Пользовательские настройки продолжительности дня теперь будут работать правильно.

Исправлено несколько случаев, когда враги могли появляться внутри баз, построенных игроками.

Исправлены всплывающие окна при анимации блока мачете.

Исправлена ошибка, из-за которой цвет технической брони визуально исчезал.

Общие улучшения навигационной сетки

Исправлена ошибка, из-за которой выход из меню сохранения возвращал HUD и оставлял состояние меню в меню паузы.

Исправлена ​​блокировка движения игрока при начале копания, чтобы исправить проблемы с выравниванием.

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