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Для Sons Of The Forest вышел 2 патч

2:47
Видеоигры

Для Sons Of The Forest вышел 2 патч, который исправляет много ошибок, добавляет новые функции и улучшения.

Для Sons Of The Forest вышел 2 патч

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Cписок изменений:

Функции

  • Добавлен новый босс демонов в конец адских пещер.
  • Добавлены мертвые культисты на карту
  • Добавлен новый тип двухэтажной хижины людоеда.
  • Добавлен сборщик дождя из панциря черепахи.
  • Добавлен новый более жесткий пухлый вариант
  • В жилой бункер добавлена новая комната наблюдения
  • Добавлена новая система пещер
  • Добавлена панель администратора для клиентов администратора
  • Добавлены дополнительные элементы истории
  • Добавлена система автобэкапа при перезаписи сохранений


Улучшения

  • Золотая броня перемещена в новую систему пещер.
  • Удален вход с клавиатуры в роскошный бункер, теперь его нужно открывать другим способом.
  • Предметы-контейнеры теперь будут сохранять свое состояние в одиночной игре, поэтому, если они открыты или сломаны, они останутся такими же.
  • Улучшена яркость зажженного факела при просмотре от первого лица.
  • Удалена логика мгновенного переключения сезона из режима сна.
  • Скорректирована минимальная/максимальная турбулентность ветра, чтобы предотвратить чрезмерное искажение сетки при максимальной интенсивности.
  • Дрова теперь рассыпаются, когда их топливо израсходовано в костре, и затем их можно заменить новыми дровами.


Баланс

  • Кролики и белки теперь будут стараться уклоняться от игрока и бегать быстрее.
  • Добавлены уникальные реакции на удары по боссам столовой и заменены их нокдауны из дробовика на меньшие ошеломления.
  • Игрок больше не получает урон от характеристик выживания, когда он подвешен на чучеле.
  • Золотая броня теперь поглощает 70% демонического урона вместо 90%.
  • Увеличено время горения на костре лагеря

Исправления

  • Исправлено дублирование предметов с помощью держателей для хранения.
  • Пользовательские настройки продолжительности дня теперь будут работать правильно.
  • Исправлено несколько случаев, когда враги могли появляться внутри баз, построенных игроками.
  • Исправлены всплывающие окна при анимации блока мачете.
  • Исправлена ошибка, из-за которой цвет технической брони визуально исчезал.
  • Общие улучшения навигационной сетки
  • Исправлена ошибка, из-за которой выход из меню сохранения возвращал HUD и оставлял состояние меню в меню паузы.
  • Исправлена ​​блокировка движения игрока при начале копания, чтобы исправить проблемы с выравниванием.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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