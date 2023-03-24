Квест-директор «Ведьмака 3» рассказал о причине странных решений сценаристов

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Если по какой-то причине вы не играли в игру «Ведьмак 3», но планируете когда-нибудь поиграть сами, рекомендуем не читать эту новость, так как будут спойлеры к сюжету игры!

На конференции GDC 2023 квест-директор CD Projekt RED Павел Саско рассказал почему разработчики приняли решение убить Весемира в Каэр Морхене.

По словам Саско, разработчики хотели создать для Цири поворотный момент, который заставит ее следовать за Дикой Охотой, а не оставаться преследуемой жертвой. Этот момент должен был по-настоящему сломить Цири, поэтому Саско предложил убить Весемира — идеального кандидата, учитывая его роль наставника в третьей игре.

Не все в команде были согласны с таким поворотом и боялись, что фанаты не примут судьбу любимого персонажа, но решение было принято в ходе переговоров со сценаристом Марчином Блахой.

Кроме того, Саско также обсудил печально известную сюжетную линию Кровавого барона и включение Игоши, проклятого существа, появляющимся из-за неправильного захоронения младенца. У команды было много опасений по этому поводу, тем более что над игрой работали несколько молодых отцов.

Однако Саско утверждал, что арка должна была показать историю «уродливого насилия и сломленного отца», который пытается противостоять своим недостаткам и исправить положение.

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