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Riot Games показала игровой процесс за Милио в League of Legends

3:59
Видеоигры

Riot Games выпустила трейлер, демонстрирующий игровой процесс их нового героя поддержки, Милио, который дебютирует в обновлении 13.6 League of Legends. Милио — маленький мальчик из деревни, куда его семья была сослана несколько поколений назад. Благодаря своему уникальному дару он приобрел огненные способности, способные исцелять других. Решив восстановить утраченную славу своей семьи, Милио отправляется в захватывающее приключение.

Riot Games показала игровой процесс за Милио в League of Legends

Cпособности Милио

Милио обладает способностью создавать пламя, которое принимает форму антропоморфных существ. Он может общаться с этими существами и наделять их чертами членов своей семьи. Его пламя также можно использовать, чтобы исцелить союзников и сжечь врагов. Сочетание атакующих и защитных навыков делает Милио универсальным героем поддержки.

Фанаты League of Legends с нетерпением ждут появления Милио в обновлении 13.6. Это последнее обновление обещает привнести в игру новое волнение благодаря добавлению Милио и его огненных способностей. Игроки могут рассчитывать на совершенно новый уровень стратегии и игрового процесса при использовании этого героя поддержки.

Если вы ищете героя, который выведет ваш игровой процесс на новый уровень, обратите внимание на Милио! Этот опытный боец обладает множеством мощных способностей, способных переломить ход любой битвы. В этой статье мы более подробно рассмотрим способности Милио и то, как вы можете использовать их, чтобы доминировать над своими противниками.

Пассивная способность: «Запал».

Пассивная способность Милио «Запал» усиливает атаки его союзников, когда он касается их. Как только он это сделает, его союзники нанесут дополнительный урон и подожгут своих противников, нанося урон с течением времени. Это может быть отличным способом усилить мощь атак вашей команды и быстрее уничтожить врагов.

Способность «Огненный мяч»

Способность Милио «Огненный мяч» позволяет ему пинать пылающий мяч во врага, отбрасывая его назад и нанося урон. Кроме того, мяч будет замедлять любых врагов в этом районе и наносить урон с течением времени. Это может быть эффективным способом контролировать поле боя и держать врагов в страхе.

Способность «Посиделки у костра»

Способностью Милио «Посиделки у костра» он создает зону, в которой союзники могут получить усиление своего урона и получить исцеление. Область перемещается вместе с Милио, поэтому вам нужно держаться рядом с ним, чтобы воспользоваться этой мощной способностью. Это может быть особенно полезно, когда у вашей команды мало здоровья или нужно нанести дополнительный урон.

Способность «Теплые объятия»

Способность Милио «Теплые объятия» позволяет ему накладывать щит на союзника, временно увеличивая его скорость передвижения. Эта способность имеет два заряда, поэтому вы можете использовать ее два раза подряд. Он идеально подходит для того, чтобы помогать товарищам по команде избегать опасных ситуаций или преследовать убегающих врагов.

Абсолютная способность: «Дыхание жизни».

Ультимативная способность Милио «Дыхание жизни» выпускает волну огня, которая исцеляет союзников и снимает с них любые эффекты контроля, которые могут быть под ними. Это может изменить правила игры в сложных битвах, так как может быстро переломить ситуацию в вашу пользу. Обязательно используйте эту способность стратегически, чтобы получить от нее максимальную отдачу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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