Overdrive Mode появится в Cyberpunk 2077

CD Projekt Red объявила, что Overdrive Mode, режим с поддержкой трассировки лучей, будет доступен в Cyberpunk 2077 11 апреля. Эта новость была опубликована в новом тематическом трейлере, демонстрирующем преимущества технологии и сравнивающем результаты с предыдущей версией. игры.

Хотя в Cyberpunk 2077 уже была трассировка лучей, режим Overdrive поможет вывести ее на новый уровень. В целом в проекте будет увеличен уровень глобального освещения и отражений. Кроме того, в ролике подчеркиваются преимущества Nvidia DLSS 3, которая повысила производительность игры.

Улучшение игрового процесса с помощью трассировки лучей и DLSS 3 — захватывающее нововведение для игроков Cyberpunk 2077. С введением режима Overdrive геймеры могут ожидать значительного улучшения графики в игре.

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