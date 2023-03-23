Лучшие издатели игр 2022 года: официальный рейтинг MetaCritic

MetaCritic, популярный веб-сайт-агрегатор обзоров, опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших издателей игр, основанный на среднем балле их игр. Первое место в 2022 году достается Sony, которая поднялась со второго места в 2021 году.

Давайте подробнее рассмотрим тройку лучших издателей в списке на 2022 год: Sony, Paradox Interactive и Activision Blizzard.

Sony берет корону

Sony лидирует как лучший издатель игр 2022 года, а средний балл их игр находится на вершине чартов. Их признанные критиками игры, такие как God of War Ragnarok (рейтинг которого выше 90) и Horizon Forbidden West, помогли им занять первое место в списке.

Paradox Interactive делает сильный дебют

Paradox Interactive успешно дебютировала в этом году, заняв второе место. Издатель известен своими грандиозными стратегическими играми, в том числе Europa Universalis IV и Crusader Kings III, получившими широкое признание.

Activision Blizzard поднимается в рейтинге

Activision Blizzard также подняла свой рейтинг, поднявшись с четвертого места в 2021 году на третье место в этом году. Популярные франшизы издателя, такие как Call of Duty и World of Warcraft, продолжают показывать хорошие результаты и способствуют их успеху.

Nintendo отстает

Nintendo, известная своими популярными франшизами, такими как Super Mario и The Legend of Zelda, в этом году отстала, заняв 12-е место. Несмотря на выпуск долгожданных игр, таких как Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 и Splatoon 3, средний балл их игр снизился из-за таких игр, как Pokémon Scarlet/Violet и Nintendo Switch Sports.

Microsoft в пролете

Лидер 2021 года, Microsoft не попал в этот рейтинг из-за маленького количества релизов. Издатель выпустил всего 4 игры, а минимальное количество игр должно быть не меньше 5.

Что означают рейтинги

Важно отметить, что рейтинги MetaCritic основаны исключительно на среднем балле игр издателя и не учитывают продажи или отзывы пользователей. Средний балл имеет больший вес, чем другие факторы. Игры для iOS и Android не входят в рейтинг.

Рейтинг MetaCritic для лучших издателей игр 2022 года показывает, что Sony продолжает доминировать в игровой индустрии, а Paradox Interactive и Activision Blizzard следуют за ней с небольшим отрывом. Хотя рейтинг Nintendo, возможно, упал в этом году, они остаются крупным игроком в индустрии с лояльной фанатской базой, с нетерпением ожидающей их следующих выпусков.

Sony (85.6)

Paradox Interactive (81.8)

Activision Blizzard (76.5)

Focus Entertainment (80.0)

Take-Two Interactive (78.9)

Capcom (78.6)

Sega (79.3)

Annapurna Interactive (79.2)

Humble Games (76.8)

Devolver Digital (78.3)

Red Art Games (74.9)

Nintendo (78.6)

Aksys Games (77.2)

Atari (76.8)

WayForward (73.8)

Raw Fury (75.1)

Electronic Arts (74.9)

Digerati Distribution (75.0)

Plug in Digital (72.1)

Spike Chunsoft (74.2)

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