Лучшие издатели игр 2022 года: официальный рейтинг MetaCritic

MetaCritic, популярный веб-сайт-агрегатор обзоров, опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших издателей игр, основанный на среднем балле их игр. Первое место в 2022 году достается Sony, которая поднялась со второго места в 2021 году.
Давайте подробнее рассмотрим тройку лучших издателей в списке на 2022 год: Sony, Paradox Interactive и Activision Blizzard.
Sony лидирует как лучший издатель игр 2022 года, а средний балл их игр находится на вершине чартов. Их признанные критиками игры, такие как God of War Ragnarok (рейтинг которого выше 90) и Horizon Forbidden West, помогли им занять первое место в списке.
Paradox Interactive успешно дебютировала в этом году, заняв второе место. Издатель известен своими грандиозными стратегическими играми, в том числе Europa Universalis IV и Crusader Kings III, получившими широкое признание.
Activision Blizzard также подняла свой рейтинг, поднявшись с четвертого места в 2021 году на третье место в этом году. Популярные франшизы издателя, такие как Call of Duty и World of Warcraft, продолжают показывать хорошие результаты и способствуют их успеху.
Nintendo, известная своими популярными франшизами, такими как Super Mario и The Legend of Zelda, в этом году отстала, заняв 12-е место. Несмотря на выпуск долгожданных игр, таких как Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 и Splatoon 3, средний балл их игр снизился из-за таких игр, как Pokémon Scarlet/Violet и Nintendo Switch Sports.
Лидер 2021 года, Microsoft не попал в этот рейтинг из-за маленького количества релизов. Издатель выпустил всего 4 игры, а минимальное количество игр должно быть не меньше 5.
Важно отметить, что рейтинги MetaCritic основаны исключительно на среднем балле игр издателя и не учитывают продажи или отзывы пользователей. Средний балл имеет больший вес, чем другие факторы. Игры для iOS и Android не входят в рейтинг.
Рейтинг MetaCritic для лучших издателей игр 2022 года показывает, что Sony продолжает доминировать в игровой индустрии, а Paradox Interactive и Activision Blizzard следуют за ней с небольшим отрывом. Хотя рейтинг Nintendo, возможно, упал в этом году, они остаются крупным игроком в индустрии с лояльной фанатской базой, с нетерпением ожидающей их следующих выпусков.
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