В Dead by Daylight появятся предметы из Meet Your Maker

Студия Behavior Interactive недавно объявила о грядущем кроссовере между двумя популярными играми. Разработчики стремятся объединить зловещий мир Dead By Daylight с постапокалиптическим сеттингом шутера Meet Your Maker. Обе игры получат набор тематических предметов, отражающих уникальность каждого жанра.

Тематические предметы для Dead By Daylight и Meet Your Maker

Начиная с 14 апреля игроки Dead By Daylight могут получить эксклюзивное снаряжение для выживших и убийственные скины для оружия маньяка, вдохновленные необычным миром Meet Your Maker. С другой стороны, шутер получит несколько блоков и декалей из жуткого окружения Dead By Daylight. Чтобы разблокировать эти награды, в вашей библиотеке должны быть обе игры.

Предстоящий кроссовер Dead By Daylight приурочен к выходу Meet Your Maker, запланированным на 4 апреля.

Испытайте лучшее из обоих миров

С этим кроссовером поклонники обеих игр могут насладиться еще более захватывающим игровым процессом, исследуя новые темы и предметы из разных жанров. Это слияние миров обещает добавить захватывающий поворот в игровой процесс и предложить что-то уникальное для обеих групп игроков.

Получите в свои руки эксклюзивные предметы

С выходом кроссовера Meet Your Maker и Dead By Daylight у игроков появилась возможность получить эксклюзивные предметы, отражающие суть обеих игр. Уникальное снаряжение и скины для Dead By Daylight. Meet Your Maker же в свою очередь получит несколько блоков и декалей из Dead By Daylight. Для получения этих наград в вашей библиотеке должны быть обе игры.

