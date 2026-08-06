Правительство Узбекистана обсудит системное решение проблем экспортеров с маркетплейсом Wildberries

Власти Узбекистана проведут отдельное совещание по проблемам отечественных экспортеров, возникшим после атак на складскую инфраструктуру Wildberries в России. Об этом сообщили во время открытого диалога Правительственной комиссии с предпринимателями Хорезмской области.

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Представитель текстильной отрасли доложил, что повреждение логических объектов осложнило поставки и привело к снижению экспорта. Предприятие, на котором работают 300 человек, ранее ежегодно отправляло за рубеж продукции на 3 млн долларов; сейчас возник риск образования дебиторской задолженности.

Заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев заявил, что уже обсудил ситуацию с руководством торговой площадки. Совещание с участием представителей Wildberries запланировано на 7 августа, по его итогам власти намерены подготовить системное решение. Вопрос возможной задолженности поручено проработать Центральному банку и Кабинету министров.