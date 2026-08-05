Минюст Узбекистана легализовал работу банков по принципам исламского финансирования

Банки и микрофинансовые организации Узбекистана получили право переходить на исламский принцип работы, который исключает начисление процентов (нафака). Порядок такого преобразования определен положением, которое зарегистрировал Минюст Республики Узбекистан.

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Для смены модели деятельности кредитной организации должны соблюдаться следующие условия:

полный запрет на проценты и инструменты, несовместимые с шариатом (религиозным правом мусульман);

внедрение механизмов прозрачности операций;

соблюдение принципа совместного риска.

Преобразование может произойти по инициативе самой организации или по решению регулятора. Вместо традиционных кредитов банки будут использовать альтернативные инструменты.

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Положение также обязывает организации провести специальную подготовку персонала для применения шариатских принципов в работе.