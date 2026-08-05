Минюст Узбекистана легализовал работу банков по принципам исламского финансирования

Банки и микрофинансовые организации Узбекистана получили право переходить на исламский принцип работы, который исключает начисление процентов (нафака). Порядок такого преобразования определен положением, которое зарегистрировал Минюст Республики Узбекистан.
Для смены модели деятельности кредитной организации должны соблюдаться следующие условия:
Преобразование может произойти по инициативе самой организации или по решению регулятора. Вместо традиционных кредитов банки будут использовать альтернативные инструменты.
|Инструмент
|Суть механизма
|Мудараба
|совместное владение / партнерство
|Иктисад
|арендные соглашения
|Муасса
|операции с активами и услугами без процентов
Положение также обязывает организации провести специальную подготовку персонала для применения шариатских принципов в работе.
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