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Минюст Узбекистана легализовал работу банков по принципам исламского финансирования

Узбекистан

Банки и микрофинансовые организации Узбекистана получили право переходить на исламский принцип работы, который исключает начисление процентов (нафака). Порядок такого преобразования определен положением, которое зарегистрировал Минюст Республики Узбекистан.

Женщина за ноутбуком с счетами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Женщина за ноутбуком с счетами

Для смены модели деятельности кредитной организации должны соблюдаться следующие условия:

  • полный запрет на проценты и инструменты, несовместимые с шариатом (религиозным правом мусульман);
  • внедрение механизмов прозрачности операций;
  • соблюдение принципа совместного риска.

Преобразование может произойти по инициативе самой организации или по решению регулятора. Вместо традиционных кредитов банки будут использовать альтернативные инструменты.

Инструмент Суть механизма
Мудараба совместное владение / партнерство
Иктисад арендные соглашения
Муасса операции с активами и услугами без процентов

Положение также обязывает организации провести специальную подготовку персонала для применения шариатских принципов в работе.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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