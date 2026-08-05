Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

Центральный банк Республики Узбекистан закупил 41 тонну золота за первое полугодие 2026 года. По данным Всемирного банка, этот объем вывел страну на второе место в мировом рейтинге покупателей драгметалла, уступив только Польше.
В июне 2026 года ЦБ Узбекистана приобрел дополнительно 9 тонн золота. В этом же месяце лидером по объему закупок стал Национальный банк Польши.
|Страна
|Статус за первое полугодие 2026 года
|Польша
|1-е место по объему закупок
|Узбекистан
|2-е место (41 тонна золота)
Регулятор Узбекистана увеличивает долю золота в резервах для диверсификации активов. Это решение направлено на сохранение стоимости национальной валюты и укрепление финансовой устойчивости государства в условиях волатильности мировых рынков.
По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, наращивание золотого запаса позволяет снизить зависимость резервов от колебаний курсов иностранных валют и создать защитный буфер против внешних экономических шоков.
Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.
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