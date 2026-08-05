Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ

Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

Узбекистан

Центральный банк Республики Узбекистан закупил 41 тонну золота за первое полугодие 2026 года. По данным Всемирного банка, этот объем вывел страну на второе место в мировом рейтинге покупателей драгметалла, уступив только Польше.

Золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Золотые слитки

В июне 2026 года ЦБ Узбекистана приобрел дополнительно 9 тонн золота. В этом же месяце лидером по объему закупок стал Национальный банк Польши.

Структура и цели пополнения резервов

Страна Статус за первое полугодие 2026 года
Польша 1-е место по объему закупок
Узбекистан 2-е место (41 тонна золота)

Регулятор Узбекистана увеличивает долю золота в резервах для диверсификации активов. Это решение направлено на сохранение стоимости национальной валюты и укрепление финансовой устойчивости государства в условиях волатильности мировых рынков.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, наращивание золотого запаса позволяет снизить зависимость резервов от колебаний курсов иностранных валют и создать защитный буфер против внешних экономических шоков.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Собаки
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ
Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.