Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире

Центральный банк Республики Узбекистан закупил 41 тонну золота за первое полугодие 2026 года. По данным Всемирного банка, этот объем вывел страну на второе место в мировом рейтинге покупателей драгметалла, уступив только Польше.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Золотые слитки

В июне 2026 года ЦБ Узбекистана приобрел дополнительно 9 тонн золота. В этом же месяце лидером по объему закупок стал Национальный банк Польши.

Структура и цели пополнения резервов

Страна Статус за первое полугодие 2026 года Польша 1-е место по объему закупок Узбекистан 2-е место (41 тонна золота)

Регулятор Узбекистана увеличивает долю золота в резервах для диверсификации активов. Это решение направлено на сохранение стоимости национальной валюты и укрепление финансовой устойчивости государства в условиях волатильности мировых рынков.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, наращивание золотого запаса позволяет снизить зависимость резервов от колебаний курсов иностранных валют и создать защитный буфер против внешних экономических шоков.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.