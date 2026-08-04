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В Узбекистане могут временно изымать транспорт за грубые нарушения ПДД

Узбекистан

В Узбекистане планируют ввести временное изъятие автомобилей и мотоциклов за грубые нарушения правил дорожного движения. По решению суда транспорт нарушителя могут отправить на штрафную стоянку на срок от 6 месяцев до 1 года.

Водитель
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Поправки в Кодекс об административной ответственности также предусматривают жесткие санкции за превышение скорости более чем на 80 км/ч: лишение водительских прав и штраф до 26,8 млн сумов.

Нарушение Предполагаемая мера
Грубые нарушения ПДД Изъятие транспорта на срок от 6 месяцев до года
Превышение скорости > 80 км/ч Лишение прав и штраф до 26,8 млн сумов
Передача руля несовершеннолетнему (при тяжких последствиях) Уголовная ответственность

Дополнительно планируют ужесточить наказания за дорожное хулиганство, вождение в нетрезвом виде и незаконные гонки. Согласно проекту, проведение автозабегов разрешат только на спецтрассах в формате спортивных соревнований с соблюдением норм безопасности.

Данный законопроект был рассмотрен депутатами фракции УзЛиДеП (Либерально-демократическая партия Узбекистана). Документ пока находится в статусе проекта, точный порядок изъятия транспортных средств и сроки вступления норм в силу не определены.

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, введение нормы о временном изъятии имущества может потребовать четкого определения перечня "грубых нарушений", чтобы избежать произвола при принятии судебных решений.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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