Бездомных в Узбекистане будут возвращать в общество через центры реинтеграции

Бездомных в Узбекистане будут размещать в специализированных центрах временного пребывания и социальной реинтеграции. Эти учреждения создадут на базе 11 действующих реабилитационных центров, которые в первом полугодии 2026 года приняли 1,1 тысячи человек при общей вместимости 726 мест.
Попасть в такие центры можно тремя способами:
Для каждого подопечного составят персональный план. Он включает восстановление документов, медицинскую помощь, социальные услуги, обучение профессии и поиск работы.
Меры поддержки предусматривают следующие инструменты:
|Направление
|Мера поддержки
|Образование
|Ваучеры на профессиональное обучение
|Работа
|Резервирование рабочих мест и включение в список социально уязвимых категорий
|Быт
|Временный приют, горячее питание и одежда через госзаказ частным организациям
При центрах откроют подразделения по содействию занятости. Свободные площади зданий планируют сдавать предпринимателям в аренду на льготных условиях.
По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, преобразование реабилитационных центров в учреждения по реинтеграции меняет статус пребывания лиц без определенного места жительства с пассивного получения помощи на активный процесс восстановления правового статуса и трудоспособности.
Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.
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