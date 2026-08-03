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Бездомных в Узбекистане будут возвращать в общество через центры реинтеграции

Узбекистан

Бездомных в Узбекистане будут размещать в специализированных центрах временного пребывания и социальной реинтеграции. Эти учреждения создадут на базе 11 действующих реабилитационных центров, которые в первом полугодии 2026 года приняли 1,1 тысячи человек при общей вместимости 726 мест.

Бездомный на улице
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бездомный на улице

Попасть в такие центры можно тремя способами:

  • по личному обращению;
  • через социальный работник или инспектора профилактики (сотрудник органов внутренних дел по работе с населением);
  • после анализа ситуации "махаллинской семеркой" (группа из семи местных руководителей и активистов, ответственных за социальную поддержку жителей района).

Для каждого подопечного составят персональный план. Он включает восстановление документов, медицинскую помощь, социальные услуги, обучение профессии и поиск работы.

Меры поддержки предусматривают следующие инструменты:

Направление Мера поддержки
Образование Ваучеры на профессиональное обучение
Работа Резервирование рабочих мест и включение в список социально уязвимых категорий
Быт Временный приют, горячее питание и одежда через госзаказ частным организациям

При центрах откроют подразделения по содействию занятости. Свободные площади зданий планируют сдавать предпринимателям в аренду на льготных условиях.

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, преобразование реабилитационных центров в учреждения по реинтеграции меняет статус пребывания лиц без определенного места жительства с пассивного получения помощи на активный процесс восстановления правового статуса и трудоспособности.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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