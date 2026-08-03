Узбекнефтегаз планирует выпустить более 2 миллионов тонн топлива до конца года

АО «Узбекнефтегаз» намерено произвести 1,1 млн тонн бензина, 983 тыс. тонн дизельного топлива и 310 тыс. тонн авиакеросина до конца текущего года. Данные показатели озвучил генеральный директор компании Абдулла Халиков в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Промышленный комплекс: трубопроводы и цеха нефтезавода

По словам руководителя компании, производство топлива будет увеличено в следующем году. План по выпуску нефтепродуктов до 2026 года опирается на программу развития отрасли, которая предполагает строительство новых объектов и модернизацию действующих мощностей.

Технологическое развитие и инвестиции

Вид топлива Плановый объем производства (тонн) Бензин 1 100 000 Дизельное топливо 983 000 Авиакеросин 310 000

Для достижения этих показателей компания планирует внедрять технологии по оптимизации добычи и переработки сырья. Шавкат Мирзиёев связал энергетическую безопасность страны с привлечением внешних инвестиций и зарубежных технологий.

По оценке финансового аналитика Никиты Волкова, выполнение таких планов по выпуску продукции напрямую зависит от темпов модернизации перерабатывающих заводов и объема привлеченного капитала.

Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Волков.