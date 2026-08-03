Спрос на жилье в Ташкенте вырос быстрее чем в других регионах страны

В Узбекистане за первые шесть месяцев 2026 года заключили более 171 тысячи сделок купли-продажи жилья и иной недвижимости. Это на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные опубликовал Центр экономических исследований и реформ.
В июне активность рынка усилилась: число зарегистрированных сделок превысило 25 тысяч. Этот показатель на 23% выше значения мая 2026 года и на 20,4% больше объема июня 2025 года.
Доля столицы в общем объеме июньских операций составила 30,8% — в Ташкенте оформили около 7,8 тысячи договоров. В годовом выражении (июнь к июню) рост в Ташкенте достиг 35,7%, что является самым высоким показателем среди всех регионов.
По сравнению с маем того же года наибольший прирост сделок зафиксирован в Бухарской (50,1%), Навоийской (41,5%) и Самаркандской (31,8%) областях.
|Регион
|Рост за полугодие (%)
|Сырдарьинская область
|36,4%
|Ташкент
|34,9%
|Навоийская область
|30%
|Хорезмская область
|16,7%
|Бухарская область
|15,4%
|Ферганская область
|12,1%
По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, рост количества сделок на фоне изменения методики расчета цен может отражать как реальный спрос, так и адаптацию рынка к новым стандартам учета объектов недвижимости.
Ранее Национальный комитет по статистике Узбекистана обновил подход к расчету индексов цен на жилье. Теперь в статистику включены частные дома, а при оценке стоимости учитываются конкретные характеристики каждого объекта.
Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.