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Спрос на жилье в Ташкенте вырос быстрее чем в других регионах страны

Узбекистан

В Узбекистане за первые шесть месяцев 2026 года заключили более 171 тысячи сделок купли-продажи жилья и иной недвижимости. Это на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные опубликовал Центр экономических исследований и реформ.

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Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В июне активность рынка усилилась: число зарегистрированных сделок превысило 25 тысяч. Этот показатель на 23% выше значения мая 2026 года и на 20,4% больше объема июня 2025 года.

Региональная динамика сделок

Доля столицы в общем объеме июньских операций составила 30,8% — в Ташкенте оформили около 7,8 тысячи договоров. В годовом выражении (июнь к июню) рост в Ташкенте достиг 35,7%, что является самым высоким показателем среди всех регионов.

По сравнению с маем того же года наибольший прирост сделок зафиксирован в Бухарской (50,1%), Навоийской (41,5%) и Самаркандской (31,8%) областях.

Регион Рост за полугодие (%)
Сырдарьинская область 36,4%
Ташкент 34,9%
Навоийская область 30%
Хорезмская область 16,7%
Бухарская область 15,4%
Ферганская область 12,1%

По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, рост количества сделок на фоне изменения методики расчета цен может отражать как реальный спрос, так и адаптацию рынка к новым стандартам учета объектов недвижимости.

Ранее Национальный комитет по статистике Узбекистана обновил подход к расчету индексов цен на жилье. Теперь в статистику включены частные дома, а при оценке стоимости учитываются конкретные характеристики каждого объекта.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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