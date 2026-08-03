Экономика Узбекистана под угрозой из-за зависимости от импорта зерна и газа

Мировой экономический рост в 2026 году может замедлиться до 2,8% при краткосрочном конфликте на Ближнем Востоке и до 2,1% при затяжных перебоях с поставками ресурсов. Данные приведены в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где оцениваются последствия энергетического шока для глобальной торговли и инфляции.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Мавзолей Гур-Эмир и Калон в Самарканде, Узбекистан

Динамика мирового ВВП и торговые показатели

По прогнозам ОЭСР, в 2025 году мировой рост составит 3,4%, однако к 2026 году он снизится. Степень падения зависит от продолжительности кризиса:

Сценарий краткосрочных нарушений: замедление до 2,8% в 2026 году с частичным восстановлением до 3,1% к 2027 году.

Сценарий затяжных нарушений: падение темпов роста до 2,1% в 2026 году и до 1,8% в 2027 году, что создает риски рецессии для ряда стран.

На фоне кризиса темпы роста мировой торговли снизятся с 5,0% в 2025 году до 3,1% в 2026 году. Основным триггером стали перебои в Ормузском проливе: закрытие маршрута вывело из предложения порядка 12,8 млн баррелей нефти в сутки (12% мирового потребления), а добыча в странах Персидского залива упала на 45% относительно довоенного уровня.

Показатель 2025 год 2026 год (краткосрочный сценарий) 2026 год (затяжной сценарий) Мировой рост ВВП 3,4% 2,8% 2,1% Рост мировой торговли 5,0% 3,1%

Инфляционное давление и продовольственные риски

Энергетический шок спровоцирует рост цен в странах "Группы двадцати" (G20): с 3,4% в 2025 году до 4,0% в 2026 году. При затяжном кризисе глобальная инфляция в 2026 году будет выше на 0,4 процентных пункта, а в 2027 году — на 1,3 п. п., чем в базовом сценарии.

Риски затрагивают рынок удобрений, так как страны Персидского залива обеспечивают 35% мирового экспорта карбамида и 20% аммиака. Дефицит сжиженного природного газа (20% мирового рынка), необходимого для производства азотных соединений, может привести к сокращению урожайности в сезонах 2026-2027 годов.

По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, разрыв между сценариями роста ВВП и инфляционными ожиданиями указывает на риск стагфляции для нетто-импортеров энергии, где рост цен при одновременном замедлении экономики сильнее всего ударит по реальным доходам населения.

Последствия для экономики Узбекистана

Узбекистан подвержен рискам из-за зависимости сельского хозяйства от импорта зерна и высокой энергоемкости собственного производства азотных удобрений. Природный газ составляет 80-90% себестоимости аммиака. Учитывая, что около трети мировой морской торговли удобрениями (16 млн т в год) проходит через Ормузский пролив, рост цен на ресурсы в пределах 31-60% может усилить продовольственную инфляцию.

Фактор риска Влияние на Узбекистан Производство удобрений Рост себестоимости из-за цен на газ и логистики Аграрный сектор Снижение урожайности в 2026–2027 гг. Транспорт Удорожание фрахта и риски Южного коридора (Иран)

Для снижения зависимости ОЭСР рекомендует ускорить развитие Транскаспийского (Срединного) маршрута, чтобы уменьшить опору на северное (Россия) и южное направления. В социальной сфере предлагается заменить общие энергетические субсидии адресными выплатами уязвимым группам населения.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.