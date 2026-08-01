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Возвращение ранее запрещенного TikTok в Узбекистан принесло бюджету 1,67 млрд сумов

Узбекистан

TikTok вернулся в легальное поле экономики Узбекистана и за первые шесть месяцев 2026 года перечислил в бюджет 1,67 млрд сумов. Это вывело компанию в десятку крупнейших иностранных поставщиков электронных услуг по объему налоговых выплат.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

Правовой статус сервиса изменился после принятия в начале 2026 года закона о цифровых услугах. Документ обязал зарубежные компании платить налоги с доходов, полученных от пользователей внутри страны. Ранее TikTok был заблокирован в Узбекистане с 2021 года, однако после переговоров с правительством доступ к платформе восстановили.

Помимо TikTok, в список крупнейших налогоплательщиков среди иностранных ИТ-сервисов вошли технологические гиганты и разработчики нейросетей:

Категория компаний Представители
Экосистемы и поиск Apple, Google, Meta
Искусственный интеллект OpenAI, Anthropic
Гейминг и софт Valve, Midasbuy, Anysphere
Туризм Booking.com

Сумма в 1,67 млрд сумов подтверждает фактическое присутствие TikTok на рынке и готовность компании соблюдать местное налоговое законодательство для сохранения доступа к аудитории.

Для российского бизнеса и ИТ-компаний, работающих в Узбекистане, этот кейс служит сигналом о переходе страны к жесткому фискальному контролю цифрового сектора. Теперь легальный статус сервиса напрямую зависит от регистрации в налоговых органах и уплаты сборов с выручки.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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