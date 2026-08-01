Возвращение ранее запрещенного TikTok в Узбекистан принесло бюджету 1,67 млрд сумов

TikTok вернулся в легальное поле экономики Узбекистана и за первые шесть месяцев 2026 года перечислил в бюджет 1,67 млрд сумов. Это вывело компанию в десятку крупнейших иностранных поставщиков электронных услуг по объему налоговых выплат.
Правовой статус сервиса изменился после принятия в начале 2026 года закона о цифровых услугах. Документ обязал зарубежные компании платить налоги с доходов, полученных от пользователей внутри страны. Ранее TikTok был заблокирован в Узбекистане с 2021 года, однако после переговоров с правительством доступ к платформе восстановили.
Помимо TikTok, в список крупнейших налогоплательщиков среди иностранных ИТ-сервисов вошли технологические гиганты и разработчики нейросетей:
|Категория компаний
|Представители
|Экосистемы и поиск
|Apple, Google, Meta
|Искусственный интеллект
|OpenAI, Anthropic
|Гейминг и софт
|Valve, Midasbuy, Anysphere
|Туризм
|Booking.com
Сумма в 1,67 млрд сумов подтверждает фактическое присутствие TikTok на рынке и готовность компании соблюдать местное налоговое законодательство для сохранения доступа к аудитории.
Для российского бизнеса и ИТ-компаний, работающих в Узбекистане, этот кейс служит сигналом о переходе страны к жесткому фискальному контролю цифрового сектора. Теперь легальный статус сервиса напрямую зависит от регистрации в налоговых органах и уплаты сборов с выручки.
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