В Узбекистане запустили электронную подачу заявок на места в студенческих общежитиях

Студенты Узбекистана с 1 августа могут подать заявку на место в общежитии через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) — my.gov.uz.
Приоритетное право на заселение имеют льготные категории граждан. Остальные свободные места распределят между остальными заявителями в порядке очереди согласно установленным квотам:
|Курс обучения
|Доля мест (квота)
|Первый курс
|55-65%
|Второй курс
|15-20%
|Третий курс и старше
|20-25%
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на 2026/2027 учебный год, смогут воспользоваться сервисом после публикации финальных итогов приема.
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По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, объединение оплаты и регистрации в одну цифровую услугу сокращает количество бюрократических процедур и исключает необходимость повторного сбора документов для государственных органов.
Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.
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