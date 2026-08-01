В Узбекистане запустили электронную подачу заявок на места в студенческих общежитиях

Студенты Узбекистана с 1 августа могут подать заявку на место в общежитии через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) — my.gov.uz.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ноутбук на столе

Приоритетное право на заселение имеют льготные категории граждан. Остальные свободные места распределят между остальными заявителями в порядке очереди согласно установленным квотам:

Курс обучения Доля мест (квота) Первый курс 55-65% Второй курс 15-20% Третий курс и старше 20-25%

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на 2026/2027 учебный год, смогут воспользоваться сервисом после публикации финальных итогов приема.

Обновлен порядок оформления проживания: теперь оплата договора автоматически запускает процесс временной регистрации студента по месту пребывания. Ранее для постановки на учет требовалось собрать пакет документов и обратиться в разные ведомства. Срок действия регистрации будет соответствовать периоду, указанному в договоре.

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, объединение оплаты и регистрации в одну цифровую услугу сокращает количество бюрократических процедур и исключает необходимость повторного сбора документов для государственных органов.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.