Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Рязани на маршруте № 53 запустят новые автобусы с кондиционерами
В Сочи определили способы защиты экологии при росте числа туристов
В Смоленске прошла масштабная сельскохозяйственная выставка с ярмаркой и семинаром
Три новых восьмивагонных электропоезда вышли на южные маршруты Кубани
Экстремальная жара до +44°С и пыльные бури охватят регионы Казахстана
В Астане прошли рейды по поиску незаконных заграждений во дворах домов
В Ростове-на-Дону ограничат стоянку машин на улице Привокзальной
В Белоруссии появилась доступная альтернатива КАСКО для защиты авто
Похититель шпица в Минске объяснил кражу желанием заботиться о собаке

Налоги от глобальных IT-гигантов в Узбекистане выросли на 50% за полгода

Узбекистан

Сбор налогов с иностранных поставщиков электронных услуг в Узбекистане вырос на 50% за первое полугодие 2026 года. В бюджет республики поступило 143,3 млрд сумов, что свидетельствует о расширении присутствия глобальных IT-гигантов на местном рынке.

Команда разработчиков в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Команда разработчиков в офисе

По данным Министерства финансов Узбекистана (ведомство, отвечающее за государственную фискальную политику), основным источником доходов стали крупнейшие технологические корпорации. Лидером по сумме выплат стала Apple — компания перечислила в бюджет почти треть всех поступлений от этого сектора.

Компания Сумма налога (млрд сумов)
Apple 39
Google 27
Meta* 18
Microsoft 15

Итоговые сборы за шесть месяцев 2026 года увеличились до 143,3 млрд сумов против 95 млрд сумов за аналогичный период прошлого года.

Рост платежей напрямую связан с увеличением потребления цифровых сервисов и приложений в Узбекистане. Поскольку налоги платятся с оборота услуг внутри страны, динамика поступлений отражает реальный объем рынка электронных платежей и подписок.

Данный тренд влияет на торговые отношения между Россией и Узбекистаном в части конкуренции за цифровое пространство. Увеличение доли западных IT-сервисов и их налоговой прозрачности создает определенный стандарт для всех иностранных провайдеров, включая российских разработчиков ПО и облачных сервисов, которые также должны соблюдать фискальные требования республики при работе на ее рынке.

*организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Праздничный концерт ко Дню города соберет известных артистов на площади Ленина
Орловская область
Праздничный концерт ко Дню города соберет известных артистов на площади Ленина
Популярное
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему

Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.

Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ
Светодиодные переходы в Коми помогли снизить число травм пешеходов на 25 процентов
В Воронеже с 1 августа вводят двухмесячное ограничение движения по улице Войкова
Прокуратура Ульяновской области пресекла 25 тысяч нарушений закона в 2026 году
Более 200 тонн фруктов из Южной Америки задержали в порту Санкт-Петербурга
Уборочная кампания в Краснодарском крае: собрано уже более 8 млн тонн зерна
Финансовая пирамида на юге России обманула сотни людей за десять лет
Суд в Краснодаре вынес окончательный вердикт по делу организованной группы черных кредиторов
Туристы пошли ва-банк: Таиланд забирает половину зимнего спроса даже без прямых рейсов
Астраханский биосферный заповедник сообщил о начале первых полетов птенцов орланов-белохвостов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.