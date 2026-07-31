Налоги от глобальных IT-гигантов в Узбекистане выросли на 50% за полгода

Сбор налогов с иностранных поставщиков электронных услуг в Узбекистане вырос на 50% за первое полугодие 2026 года. В бюджет республики поступило 143,3 млрд сумов, что свидетельствует о расширении присутствия глобальных IT-гигантов на местном рынке.

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По данным Министерства финансов Узбекистана (ведомство, отвечающее за государственную фискальную политику), основным источником доходов стали крупнейшие технологические корпорации. Лидером по сумме выплат стала Apple — компания перечислила в бюджет почти треть всех поступлений от этого сектора.

Компания Сумма налога (млрд сумов) Apple 39 Google 27 Meta* 18 Microsoft 15

Итоговые сборы за шесть месяцев 2026 года увеличились до 143,3 млрд сумов против 95 млрд сумов за аналогичный период прошлого года.

Рост платежей напрямую связан с увеличением потребления цифровых сервисов и приложений в Узбекистане. Поскольку налоги платятся с оборота услуг внутри страны, динамика поступлений отражает реальный объем рынка электронных платежей и подписок.

Данный тренд влияет на торговые отношения между Россией и Узбекистаном в части конкуренции за цифровое пространство. Увеличение доли западных IT-сервисов и их налоговой прозрачности создает определенный стандарт для всех иностранных провайдеров, включая российских разработчиков ПО и облачных сервисов, которые также должны соблюдать фискальные требования республики при работе на ее рынке.

*организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.