Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года

Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа в первом полугодии 2026 года — объем извлечения ресурсов сократился до 18,3 млрд кубометров. На фоне дефицита сырья рост показали нефтеперерабатывающие заводы: увеличился выпуск бензина и дизельного топлива.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Изоляция трубы во время земляных работ

Падение показателей добычи связано с истощением месторождений, техническими сбоями на скважинах и проведением плановых ремонтов. Наиболее резкий спад пришелся на июнь, когда объем добычи составил 3,1 млрд кубометров.

Показатель Динамика (I полугодие 2026 к 2025) Общая добыча газа -16,4% (до 18,3 млрд куб. м) Добыча газа в июне -19,7% (до 3,1 млрд куб. м) Производство бензина и дизеля Рост

Снижение объемов добычи газа при одновременном росте выпуска нефтепродуктов указывает на смещение акцента с сырьевого извлечения на глубокую переработку. Рост производства топлива стал результатом технического обновления заводов.

Ситуация с газодобычей напрямую влияет на энергетическую безопасность региона и может изменить структуру импортно-экспортных потоков газа между Узбекистаном и Россией. Сокращение собственного производства потенциально увеличивает потребность Ташкента во внешних поставках газа для покрытия внутренних нужд или обеспечения промышленных предприятий.

Для стабилизации отрасли правительство планирует привлечь инвестиции в инфраструктуру и разработку новых скважин, однако сроки восстановления объемов добычи не определены.