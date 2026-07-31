Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года

Узбекистан

Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа в первом полугодии 2026 года — объем извлечения ресурсов сократился до 18,3 млрд кубометров. На фоне дефицита сырья рост показали нефтеперерабатывающие заводы: увеличился выпуск бензина и дизельного топлива.

Изоляция трубы во время земляных работ
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Изоляция трубы во время земляных работ

Падение показателей добычи связано с истощением месторождений, техническими сбоями на скважинах и проведением плановых ремонтов. Наиболее резкий спад пришелся на июнь, когда объем добычи составил 3,1 млрд кубометров.

Показатель Динамика (I полугодие 2026 к 2025)
Общая добыча газа -16,4% (до 18,3 млрд куб. м)
Добыча газа в июне -19,7% (до 3,1 млрд куб. м)
Производство бензина и дизеля Рост

Снижение объемов добычи газа при одновременном росте выпуска нефтепродуктов указывает на смещение акцента с сырьевого извлечения на глубокую переработку. Рост производства топлива стал результатом технического обновления заводов.

Ситуация с газодобычей напрямую влияет на энергетическую безопасность региона и может изменить структуру импортно-экспортных потоков газа между Узбекистаном и Россией. Сокращение собственного производства потенциально увеличивает потребность Ташкента во внешних поставках газа для покрытия внутренних нужд или обеспечения промышленных предприятий.

Для стабилизации отрасли правительство планирует привлечь инвестиции в инфраструктуру и разработку новых скважин, однако сроки восстановления объемов добычи не определены.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.