Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа в первом полугодии 2026 года — объем извлечения ресурсов сократился до 18,3 млрд кубометров. На фоне дефицита сырья рост показали нефтеперерабатывающие заводы: увеличился выпуск бензина и дизельного топлива.
Падение показателей добычи связано с истощением месторождений, техническими сбоями на скважинах и проведением плановых ремонтов. Наиболее резкий спад пришелся на июнь, когда объем добычи составил 3,1 млрд кубометров.
|Показатель
|Динамика (I полугодие 2026 к 2025)
|Общая добыча газа
|-16,4% (до 18,3 млрд куб. м)
|Добыча газа в июне
|-19,7% (до 3,1 млрд куб. м)
|Производство бензина и дизеля
|Рост
Снижение объемов добычи газа при одновременном росте выпуска нефтепродуктов указывает на смещение акцента с сырьевого извлечения на глубокую переработку. Рост производства топлива стал результатом технического обновления заводов.
Ситуация с газодобычей напрямую влияет на энергетическую безопасность региона и может изменить структуру импортно-экспортных потоков газа между Узбекистаном и Россией. Сокращение собственного производства потенциально увеличивает потребность Ташкента во внешних поставках газа для покрытия внутренних нужд или обеспечения промышленных предприятий.
Для стабилизации отрасли правительство планирует привлечь инвестиции в инфраструктуру и разработку новых скважин, однако сроки восстановления объемов добычи не определены.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.