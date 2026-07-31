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Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота

Узбекистан

Тепловая волна выявила системные пробелы в электроснабжении Ташкента: за июль зафиксировано более 18 тысяч отключений

Независимый проект Svetanet.uz опубликовал масштабную картину перебоев с электричеством в Ташкенте за июль 2026 года. По данным, собранным через Telegram-бот за месяц аномальной жары, жители столицы направили 39 100 сообщений, на основании которых подтверждено 18 044 случая отключения электроэнергии. Перебои затрагивали все 12 районов города без исключения.

Электрик у электрического щита
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрик у электрического щита

Цифры демонстрируют, что городская энергосистема не справилась с пиковой летней нагрузкой. Для жителей это означало не только отсутствие света, но и остановку кондиционеров и вентиляторов при температуре выше 40 °C, риск порчи продуктов, проблемы с водоснабжением (насосные станции без электричества не работают) и угрозу для здоровья пожилых людей и детей.

Как собиралась статистика

Платформа Svetanet. uz работает по принципе краудсорсинга: пользователи сообщают об отключении через бота, указывая адрес и время. Модераторы агрегируют сигналы, исключают дубли и фиксируют уникальные случаи. За июль соотношение входящих сообщений к подтверждённым инцидентам составило примерно 2,2 к 1.

Показатель Июль 2026 г.
Сообщений от жителей через бота 39 100
Подтверждённых случаев отключения 18 044
Районов Ташкента, где фиксировались перебои 12 из 12

Автор проекта Шухрат Курбанов назвал июльскую жару "серьёзным испытанием" для энергосети. Данные проекта — единственный открытый источник, показывающий масштаб проблемы в разрезе всего города; официальная отчётность по районам в режиме реального времени не публикуется.

Что это меняет в быте ташкенцев

Массовые отключения в жару бьют по самым уязвимым группам: семьи с маленькими детьми, пожилые одноклашники, хронические больные, зависящие от электромедицинского оборудования. В многоэтажках без лифтов и водоподъёма верхние этажи остаются без воды. Малочисленные генераторы в домах не рассчитаны на длительную работу всего дома.

Повторяемость инцидентов (в среднем почти 600 в сутки) говорит не о единичных авариях, а о структурном дефиците пропускной способности сетей и недостаточной резервируемости генерации в часы пика.

Что остаётся открытым

Министерство энергетики пока не дало официальной оценки июльским цифрам. Ключевые вопросы: запланированы ли аварийно-восстановительные работы до следующего лета, будет ли расширена программа модернизации подстанций и кабельных линий, и как будет учитываться опыт краудсорсинга в диспетчеризации. Эффективность мер можно будет проверить по тем же метрикам — числу сообщений и подтверждённых отключений — уже в следующем жарком сезоне.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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