Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Чиновники в Узбекистане продавали дорожный асфальт за наличные

Узбекистан

В Джизакской области правоохранительные органы раскрыли схему массового хищения дорожного асфальта и бюджетных средств на сумму более 670 млн сумов. По двум уголовным делам фигурируют руководители районных управлений благоустройства Шараф-Рашидовского и Паркентского районов: они по-разному организовали вывоз материалов и вывоз денег, но общий ущерб превысил 1000 тонн асфальта.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Следствие квалифицировало действия по ст. 168 УК Узбекистана ("Присвоение или растрата"). Проверки инициированы на основании материалов ведомственного контроля; оперативно‑разыскные действия продолжаются, устанавливается круг причастных.

Как работали схемы в двух районах

В Шараф-Рашидовском районе чиновники управления благоустройства формально закупили материалы на асфальтирование шести внутренних дорог, но работы не проводили. 634 тонны асфальта были проданы посторонним лицам за наличные, выручка — 348,7 млн сумов — потрачена в личных целях.

В Паркентском районе действовали иначе: по предварительным данным, должностные лица в сговоре с поставщиком подделали приходные накладные на 540 тонн асфальта, которого на склад не поступало. На основании фиктивных документов из районного бюджета вывели 324 млн сумов.

Показатель Шараф-Рашидовский район Паркентский район
Объём хищенного асфальта 634 тонны 540 тонн
Сумма ущерба / выведенных средств 348,7 млн сумов 324 млн сумов
Механизм хищения Реализация реального материала за наличные без отражения в учёте Оформление фиктивных поставок для кассового разворота бюджетных денег
Статус расследования Уголовное дело возбуждено, следствие идет Уголовное дело возбуждено, следствие идет

Общий объём по двум эпизодам — 1174 тонны асфальта и 672,7 млн сумов ущерба. Это один из крупнейших коррупционных случаев в сфере коммуального хозяйства региона за последнее время.

Кого касается и что дальше

Прямыми пострадавшими являются жители двух районов, лишённые обещанного ремонта внутренних проездов, и районные бюджеты, потерявшие средства на благоустройство. Подозреваемые — руководители и ответственные исполнители управлений благоустройства; по ходу следствия круг лиц может расшириться до поставщиков и контролирующих инстанций.

Решение суда определит, подлежит ли ущерб возмещению в полном объёме и будут ли наказания ограничиться штрафами и лишением свободы или затратят и имущественные конфискации. Для ведомственной системы сигнал: требуется пересмотр процедур приёмки материалов и кассового исполнения смета на дорожные работы на уровне районов.

Прямой связи с российскими интересами — торговлей, инвестициями, миграцией или транзитом — в данном эпизоде не выявлено. Дело носит локальный характер и касается внутреннего финансового контроля Узбекистана.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.