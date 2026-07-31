Чиновники в Узбекистане продавали дорожный асфальт за наличные

В Джизакской области правоохранительные органы раскрыли схему массового хищения дорожного асфальта и бюджетных средств на сумму более 670 млн сумов. По двум уголовным делам фигурируют руководители районных управлений благоустройства Шараф-Рашидовского и Паркентского районов: они по-разному организовали вывоз материалов и вывоз денег, но общий ущерб превысил 1000 тонн асфальта.

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Следствие квалифицировало действия по ст. 168 УК Узбекистана ("Присвоение или растрата"). Проверки инициированы на основании материалов ведомственного контроля; оперативно‑разыскные действия продолжаются, устанавливается круг причастных.

Как работали схемы в двух районах

В Шараф-Рашидовском районе чиновники управления благоустройства формально закупили материалы на асфальтирование шести внутренних дорог, но работы не проводили. 634 тонны асфальта были проданы посторонним лицам за наличные, выручка — 348,7 млн сумов — потрачена в личных целях.

В Паркентском районе действовали иначе: по предварительным данным, должностные лица в сговоре с поставщиком подделали приходные накладные на 540 тонн асфальта, которого на склад не поступало. На основании фиктивных документов из районного бюджета вывели 324 млн сумов.

Показатель Шараф-Рашидовский район Паркентский район Объём хищенного асфальта 634 тонны 540 тонн Сумма ущерба / выведенных средств 348,7 млн сумов 324 млн сумов Механизм хищения Реализация реального материала за наличные без отражения в учёте Оформление фиктивных поставок для кассового разворота бюджетных денег Статус расследования Уголовное дело возбуждено, следствие идет Уголовное дело возбуждено, следствие идет

Общий объём по двум эпизодам — 1174 тонны асфальта и 672,7 млн сумов ущерба. Это один из крупнейших коррупционных случаев в сфере коммуального хозяйства региона за последнее время.

Кого касается и что дальше

Прямыми пострадавшими являются жители двух районов, лишённые обещанного ремонта внутренних проездов, и районные бюджеты, потерявшие средства на благоустройство. Подозреваемые — руководители и ответственные исполнители управлений благоустройства; по ходу следствия круг лиц может расшириться до поставщиков и контролирующих инстанций.

Решение суда определит, подлежит ли ущерб возмещению в полном объёме и будут ли наказания ограничиться штрафами и лишением свободы или затратят и имущественные конфискации. Для ведомственной системы сигнал: требуется пересмотр процедур приёмки материалов и кассового исполнения смета на дорожные работы на уровне районов.

Прямой связи с российскими интересами — торговлей, инвестициями, миграцией или транзитом — в данном эпизоде не выявлено. Дело носит локальный характер и касается внутреннего финансового контроля Узбекистана.