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Хоким Ташкента начнет распределять государственные объекты предпринимателям с 2026 года

Узбекистан

Предприниматели Ташкента смогут бесплатно пользоваться государственными зданиями и землей для запуска производств и сервисных центров. Президент Узбекистана подписал постановление, которое позволяет передавать пустующие гособъекты малому бизнесу на срок до 15 лет.

Бизнес
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Бизнес

Право распределять имущество с 1 августа 2026 года получит хоким Ташкента (глава городской администрации). Получателями льгот станут представители малого бизнеса в сфере производства и услуг, которые внесены в реестр Торгово-промышленной палаты.

Механизм работы зависит от типа объекта:

Тип объекта Условие получения Срок пользования
Государственные здания и сооружения Ремонт и оснащение за счет бизнеса до 10 лет
Земельные участки (до 1,5 тыс. кв. м) Строительство объекта с последующей передачей его государству до 15 лет

Главный результат решения — перевод неиспользуемого госимущества в экономический оборот без прямых затрат бюджета на ремонт и строительство.

Для российских компаний, имеющих дочерние структуры или партнеров в Узбекистане, эта мера может упростить поиск площадок под локализацию производства или сервисные центры в столице, если они смогут пройти квалификацию малого бизнеса и попасть в соответствующий реестр.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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