Предприниматели Ташкента смогут бесплатно пользоваться государственными зданиями и землей для запуска производств и сервисных центров. Президент Узбекистана подписал постановление, которое позволяет передавать пустующие гособъекты малому бизнесу на срок до 15 лет.
Право распределять имущество с 1 августа 2026 года получит хоким Ташкента (глава городской администрации). Получателями льгот станут представители малого бизнеса в сфере производства и услуг, которые внесены в реестр Торгово-промышленной палаты.
Механизм работы зависит от типа объекта:
|Тип объекта
|Условие получения
|Срок пользования
|Государственные здания и сооружения
|Ремонт и оснащение за счет бизнеса
|до 10 лет
|Земельные участки (до 1,5 тыс. кв. м)
|Строительство объекта с последующей передачей его государству
|до 15 лет
Главный результат решения — перевод неиспользуемого госимущества в экономический оборот без прямых затрат бюджета на ремонт и строительство.
Для российских компаний, имеющих дочерние структуры или партнеров в Узбекистане, эта мера может упростить поиск площадок под локализацию производства или сервисные центры в столице, если они смогут пройти квалификацию малого бизнеса и попасть в соответствующий реестр.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.