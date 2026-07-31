Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины

В Ташкенте вводят обязательное требование по открытию книжных магазинов в крупных торговых центрах. Новое правило коснется всех ТЦ с площадью более 5 тыс. кв. м.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Счастливая пара рассматривает книгу в книжном магазине

Решение закреплено постановлением президента о развитии столицы на 2026-2027 годы. Власти намерены расширить доступ к литературе, используя как коммерческую инфраструктуру, так и государственные ресурсы.

Предпринимателям из ассоциации Toshkent kitob tijorat (профессиональное объединение книжной торговли Ташкента) разрешили ставить легкие павильоны и открывать Book Cafe в жилых кварталах, на рынках и в местах массового скопления людей. В круглосуточных прогулочных зонах города создадут специализированные "книжные улицы" (Kitob ko"chalari).

Для стимулирования бизнеса государство предоставит пустующие здания в безвозмездное пользование на пять лет при условии открытия в них книжных магазинов.

Мера Условие или формат реализации Обязательство для ТЦ Наличие магазина в центрах площадью свыше 5 тыс. кв. м Государственная поддержка Бесплатная аренда пустующих зданий на 5 лет Новые точки продаж Павильоны и Book Cafe в жилых массивах, на рынках и улицах Городская среда Создание круглосуточных "книжных улиц"

Итогом этих мер должен стать рост количества точек продажи книг в городе и повышение интереса к чтению. Для этого также планируют запустить международную ярмарку Tashkent Book Fest и конкурс между районами города на звание самого читающего.

Для российских издательств и компаний, занимающихся книжным бизнесом, эти изменения могут создать новые возможности по выходу на рынок Узбекистана через партнерство с местными торговыми центрами или ассоциацией Toshkent kitob tijorat.