Узбекистан увеличил экспорт текстиля на четверть за первое полугодие текущего года. Объем поставок за январь-июнь превысил 1,6 трлн сумов, что на 24,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Текстильная отрасль теперь обеспечивает более 10% всего экспорта страны. Основной рост обеспечили готовые изделия с высокой добавленной стоимостью, которые стали доминирующей категорией в структуре отгрузок.
|Категория продукции
|Доля в экспорте текстиля
|Готовые изделия
|52,6%
|Пряжа
|31,1%
|Трикотажное полотно
|9%
|Ткани
|5%
|Чулочно-носочные изделия
|1%
|Ковры
|1%
Данные статистики показывают смещение структуры экспорта в сторону конечного продукта: более половины всех поставок приходится на готовую одежду и текстиль, в то время как сырьевая составляющая (пряжа) занимает около трети объема.
Рост поставок текстиля напрямую влияет на торговый баланс с Россией, которая остается одним из крупнейших рынков сбыта для узбекского трикотажа и готовой одежды. Увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью позволяет Ташкенту снижать зависимость от цен на сырье и наращивать валютную выручку за счет промышленного производства.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.