Экспорт готовых текстильных изделий в Узбекистане достиг доли 52,6%

Узбекистан увеличил экспорт текстиля на четверть за первое полугодие текущего года. Объем поставок за январь-июнь превысил 1,6 трлн сумов, что на 24,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Швейная машина и джинсы

Текстильная отрасль теперь обеспечивает более 10% всего экспорта страны. Основной рост обеспечили готовые изделия с высокой добавленной стоимостью, которые стали доминирующей категорией в структуре отгрузок.

Категория продукции Доля в экспорте текстиля Готовые изделия 52,6% Пряжа 31,1% Трикотажное полотно 9% Ткани 5% Чулочно-носочные изделия 1% Ковры 1%

Данные статистики показывают смещение структуры экспорта в сторону конечного продукта: более половины всех поставок приходится на готовую одежду и текстиль, в то время как сырьевая составляющая (пряжа) занимает около трети объема.

Рост поставок текстиля напрямую влияет на торговый баланс с Россией, которая остается одним из крупнейших рынков сбыта для узбекского трикотажа и готовой одежды. Увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью позволяет Ташкенту снижать зависимость от цен на сырье и наращивать валютную выручку за счет промышленного производства.