Между Ташкентом и Бишкеком появится новый авиаперевозчик. Кыргызская компания Aero Nomad начинает регулярное сообщение между столицами двух стран с 23 августа.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Перелеты планируют осуществлять на самолетах Airbus A320. Это увеличит частоту авиасообщений на данном направлении, где сейчас работают только Uzbekistan Airways и Centrum Air.
|Параметр
|Детали рейсов Aero Nomad
|Маршрут
|Бишкек — Ташкент — Бишкек
|Дата запуска
|23 августа
|График
|Четверг, воскресенье
|Тип aircraft
|Airbus A320
Появление третьего игрока на маршруте может привести к изменению стоимости билетов из-за роста конкуренции. В будущем Aero Nomad планирует расширить географию полетов в Узбекистан, добавив рейсы в Самарканд и Ургенч.
Для российского бизнеса и граждан развитие авиасообщения между Ташкентом и Бишкеком упрощает логистику при перемещении по Центральной Азии. Это сокращает время в пути между ключевыми узлами региона, что важно для компаний, имеющих представительства или торговые связи в обеих республиках.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.