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Новый авиаперевозчик Aero Nomad запустит рейсы между Ташкентом и Бишкеком

Узбекистан

Между Ташкентом и Бишкеком появится новый авиаперевозчик. Кыргызская компания Aero Nomad начинает регулярное сообщение между столицами двух стран с 23 августа.

Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Перелеты планируют осуществлять на самолетах Airbus A320. Это увеличит частоту авиасообщений на данном направлении, где сейчас работают только Uzbekistan Airways и Centrum Air.

Параметр Детали рейсов Aero Nomad
Маршрут Бишкек — Ташкент — Бишкек
Дата запуска 23 августа
График Четверг, воскресенье
Тип aircraft Airbus A320

Появление третьего игрока на маршруте может привести к изменению стоимости билетов из-за роста конкуренции. В будущем Aero Nomad планирует расширить географию полетов в Узбекистан, добавив рейсы в Самарканд и Ургенч.

Для российского бизнеса и граждан развитие авиасообщения между Ташкентом и Бишкеком упрощает логистику при перемещении по Центральной Азии. Это сокращает время в пути между ключевыми узлами региона, что важно для компаний, имеющих представительства или торговые связи в обеих республиках.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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