Телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж

Телеведущая Анфиса Чехова в преддверии весны решила поэкспериментировать со своей внешностью. Она выложила в своем Instagram фото, которое оценили ее поклонники.

Недавно телеведущая посетила салон красоты, где сделала стильную стрижку и покрасила волосы. Фанаты Анфисы привыкли, что она носит длинные волнистые локоны.

Кардинальные перемены во внешности понравились поклонникам.

Причёска Чеховой называется "Капля" с Голливудской чёлкой.

Подписчики оставили на странице телеведущей несколько тысяч хвалебных отзывов.

В 2006 году "Правда.Ру" писала о том, что телеведущая Анфиса Чехова побывала на острове Бали.

Анфиса Чехова обрела талисман счастья

Ведущая программы "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ недавно вернулась с Бали. На острове она приобрела талисман, сделанный местным шаманом.

По утверждению шамана, этот талисман приносит счастье и гармонию в жизнь.

"На Бали у местных жителей принято ходить к шаманам, также как у нас принято ходить к врачам.- рассказала Анфиса Чехова. — Если что-то заболит, люди отправляются к нему, чтобы снять порчу, и искренне верят в то, что поможет".

Обычно шаман не принимает туристов. Но Анфису он принял сразу же, как ему сказали, что пришла белая женщина. Он рассказал, что около месяца назад видел Чехову во сне и тогда же, проснувшись, изготовил талисман специально для "белой женщины". При встрече с популярной ведущей шаман насек еще несколько знаков на талисмане. Он сказал, что белая женщина приедет через месяц после сна.