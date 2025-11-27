Русский Новый год за миллион: куда сбегают от оливье избранные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:31
Телебашня

Новый год в России по-прежнему остаётся главным "высоким сезоном": самые дорогие туры раскупают задолго до начала каникул.

Снег
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снег

Ассоциация туроператоров России поделилась данными о пяти самых дорогих новогодних бронированиях, и почти все они оказались связаны с внутренним туризмом — Красной Поляной и санаториями Кавказских Минеральных Вод.

Цены на отдельные пакеты уверенно переваливают за миллион рублей, а в одном случае — и за два миллиона.

Где отдыхают те, кто платит больше всего

Поездка с 29 декабря по 9 января, о которой сообщили в АТОР, заняла первое место в рейтинге, однако подробности по отелю и маршруту в открытых данных не раскрываются. Известно лишь, что итоговая стоимость тура превысила прочие варианты в подборке.

На втором месте — отель в Красной Поляне: проживание с 30 декабря по 8 января для двух туристов обошлось почти в 2,2 млн рублей. В эту сумму, как правило, входят размещение в отеле высокого уровня, новогодняя программа и инфраструктура курорта.

Третью позицию заняло бронирование в том же отеле на период с 1 по 10 января: проживание с завтраками для семьи из пяти человек (трое взрослых и двое детей) было продано более чем за 1,5 млн рублей.

Четвёртое место — снова Красная Поляна: тур на десять дней для семьи из трёх взрослых и ребёнка стоимостью почти 1,3 млн рублей.

Замыкает топ-5 путёвка в Кисловодск: с 29 декабря по 9 января на трёх человек, с лечением и новогодним банкетом — за 1 млн 120 тысяч рублей. Это уже классический формат санаторно-курортного отдыха с медицинской программой.

Как ориентироваться в дорогих новогодних турах

  1. Определите приоритеты: вам важнее горнолыжный отдых, тишина санатория или насыщенная анимация и банкеты.

  2. Сравните стоимость тура с самостоятельной сборкой: иногда отель + перелёт + трансфер оказываются выгоднее пакетного предложения.

  3. Внимательно читайте, что входит в цену: питание, лечение, новогодняя программа, детский клуб, страховка.

  4. Учитывайте состав семьи: тур на двоих и тур на пятерых при одинаковой цене — принципиально разные истории по "стоимости одного отдыхающего".

  5. Бронируйте заранее: новогодние пакеты в топовые отели раскупают задолго до декабря, а ближе к праздникам остаются либо самые дорогие, либо самые неудобные варианты.

  6. Обращайте внимание на даты: заезд с 30 декабря или с 1 января даёт разную атмосферу и разную нагрузку на бюджет.

  7. Оцените инфраструктуру: наличие СПА, детских комнат, каталок, склонов, бассейна может стоить переплаты, если вы планируете много времени проводить на территории отеля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ориентироваться только на общую сумму тура.
Последствие: ощущение "безумно дорого", хотя на каждого человека цена сопоставима с массовыми зарубежными направлениями.
Альтернатива: считать стоимость на одного отдыхающего и на ночь проживания.

• Ошибка: брать самый дорогой пакет ради статуса, не анализируя наполнение.
Последствие: переплата за опции, которыми вы почти не будете пользоваться.
Альтернатива: подобрать тур, где оплаченные услуги реально соответствуют вашим привычкам отдыха.

• Ошибка: игнорировать санаторные варианты вроде Кисловодска.
Последствие: упущенная возможность совместить каникулы с лечением и восстановлением.
Альтернатива: рассматривать "лечебные" туры как инвестицию в здоровье, а не только как отпуск.

А что если…

А что если сравнить эти цены с длительным самостоятельным отдыхом за границей? Во многих случаях бюджет в 1-2 млн рублей позволит провести от двух до трёх недель, например, в Европе или в тёплых странах, с перелётом и арендой жилья.

А что если спрос на внутренние новогодние туры останется высоким? Тогда туроператоры продолжат формировать премиальные пакеты с расширенным сервисом, закрытыми вечеринками и эксклюзивными опциями — и цены на самые востребованные даты будут расти.
А что если экономическая ситуация заставит людей сокращать расходы? В этом случае подобные туры останутся нишевыми продуктами для ограниченного круга клиентов, а массовый рынок сместится к более коротким поездкам и бюджетным форматам.

Плюсы и минусы дорогих новогодних туров в России

Плюсы Минусы
Высокий уровень сервиса и размещения Очень высокая нагрузка на семейный бюджет
Нет языкового барьера и сложной визовой бюрократии Цена сопоставима с длительными зарубежными поездками
Праздничная атмосфера "под ключ": банкет, программа, анимация Риск завышенных ожиданий из-за цены
Безопасность и понятные правила Зависимость от загрузки отеля и курорта
Возможность совмещать отдых и лечение (санатории) Ограниченность выбора в рамках конкретных дат и пакетов

 FAQ 

Как выбрать между Красной Поляной и Кисловодском?
Красная Поляна — это горы, активный отдых, катание, тусовки и дорогие отели. Кисловодск — мягкий климат, санаторное лечение, прогулки и более спокойный формат.

Почему туры для семей часто выглядят дороже?
Потому что в стоимость входит проживание и питание для нескольких человек сразу. При пересчёте на одного гостя цена может быть сопоставима с туром "на двоих" в более премиальном номере.

Стоит ли брать тур с банкетом?
Если для вас важна именно новогодняя ночь "по всем правилам" — да. Если вы спокойно относитесь к смене года и цените тишину, можно сэкономить и выбрать пакет без большого праздника.

Мифы и правда

• Миф: "Все новогодние туры внутри России стоят миллион и больше".
Правда: миллионные пакеты — верхушка рынка. Есть множество предложений в среднем ценовом сегменте, просто они реже попадают в рейтинги.

• Миф: "Красная Поляна — это всегда неоправданно дорого".
Правда: диапазон цен там широкий, но самые обсуждаемые суммы связаны с люксовыми отелями и топовыми датами.

• Миф: "Санаторный отдых — только для пожилых".
Правда: современные санатории предлагают программы для семей, молодых пар и активных людей, совмещая медицину и комфорт.

Три интересных факта

• В рейтинги самых дорогих туров чаще всего попадают не зарубежные, а именно российские направления с премиальной инфраструктурой.
• Внутренний зимний туризм всё больше делится на два полюса: бюджетные поездки и элитные пакеты, середина постепенно сокращается.
• Санаторные города вроде Кисловодска уверенно конкурируют с горнолыжными курортами по стоимости за счёт медицинских программ и включённых процедур.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
