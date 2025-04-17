Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педаль в пол, а толку нет: как грязные форсунки убивают мощность
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров

Телевидение в СССР. ТОП-5 любимых передач 1985 года

2:14
Телебашня

Телевидение в СССР — это не просто эфир, это коллективное дыхание страны у экрана "Рекорд" или "Горизонт".

Nikolay Drozdov 04
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nikolay Drozdov 04

Это, когда телепрограмма висела на стене, а вечер пятницы означал: "Скоро начнётся "В мире животных"! Вот ТОП-5 любимых передач советских граждан в 1985 году — и да, каждая из них была маленьким праздником.

1. В мире животных

Формат: документалка + гипнотический голос Николая Дроздова. Время: выходной, около обеда.

Фраза, которую помнили все: "Вы спрашивали — мы отвечаем…".

Залипали всей семьёй, даже кот.

2. КВН (возрождение)

Формат: юмор, студенты, жюри с усами. Контекст: после долгого перерыва, в 1985-м КВН возвращается на экраны.

Команды: МГУ, Бауманка, Ленинградцы, Одесса — разрыв шаблонов. Стиль: остро, по делу и без боязни чиновника.

3. Утренняя почта

Формат: письма + песни. Ведущий: незаменимый Юрий Николаев.

Формула: "Письмо из Вологды…", "Поставьте, пожалуйста, Полада Бюль-бюль Оглы. Мы всей деревней вас смотрим!".

От "Самоцветов" до "Весёлых ребят" — эстрадная классика на заказ.

4. Очевидное — невероятное

Формат: наука + харизма. Ведущий: Сергей Капица (да, сын того самого).

Почему смотрели: потому что после этого физика в школе казалась интересной. Легендарный интро и голос, который можно слушать вечно.

5. Спокойной ночи, малыши!

Формат: мульт + добрый голос + Хрюша и Степашка. Время: 20:45 — граница детства.

Для кого: для малышей… и уставших взрослых, которые не могли переключиться. Фраза-пароль: "Добрый вечер, мальчики и девочки!".

Потом — молоко, печенька, кровать.

Телевидение 80-х — это не просто шоу. Это ритуал, семья на диване, и чуть-чуть мечты в чёрно-белом эфире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

КВН
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока
Авто
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Зеленский угрожает РФ неотвратимым ударом, Трамп отказался поставлять Киеву оружие даже за деньги Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров
Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.