Телевидение в СССР. ТОП-5 любимых передач 1985 года

2:14 Your browser does not support the audio element. Телебашня

Телевидение в СССР — это не просто эфир, это коллективное дыхание страны у экрана "Рекорд" или "Горизонт".

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nikolay Drozdov 04

Это, когда телепрограмма висела на стене, а вечер пятницы означал: "Скоро начнётся "В мире животных"! Вот ТОП-5 любимых передач советских граждан в 1985 году — и да, каждая из них была маленьким праздником.

1. В мире животных

Формат: документалка + гипнотический голос Николая Дроздова. Время: выходной, около обеда.

Фраза, которую помнили все: "Вы спрашивали — мы отвечаем…".

Залипали всей семьёй, даже кот.

2. КВН (возрождение)

Формат: юмор, студенты, жюри с усами. Контекст: после долгого перерыва, в 1985-м КВН возвращается на экраны.

Команды: МГУ, Бауманка, Ленинградцы, Одесса — разрыв шаблонов. Стиль: остро, по делу и без боязни чиновника.

3. Утренняя почта

Формат: письма + песни. Ведущий: незаменимый Юрий Николаев.

Формула: "Письмо из Вологды…", "Поставьте, пожалуйста, Полада Бюль-бюль Оглы. Мы всей деревней вас смотрим!".

От "Самоцветов" до "Весёлых ребят" — эстрадная классика на заказ.

4. Очевидное — невероятное

Формат: наука + харизма. Ведущий: Сергей Капица (да, сын того самого).

Почему смотрели: потому что после этого физика в школе казалась интересной. Легендарный интро и голос, который можно слушать вечно.

5. Спокойной ночи, малыши!

Формат: мульт + добрый голос + Хрюша и Степашка. Время: 20:45 — граница детства.

Для кого: для малышей… и уставших взрослых, которые не могли переключиться. Фраза-пароль: "Добрый вечер, мальчики и девочки!".

Потом — молоко, печенька, кровать.

Телевидение 80-х — это не просто шоу. Это ритуал, семья на диване, и чуть-чуть мечты в чёрно-белом эфире.

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КВН