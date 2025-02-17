Эти секреты помогут вам сэкономить на ужине в Европе

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В Европе ужин в ресторане может стоить дороже, чем вы ожидали, особенно если вы не знакомы с местными обычаями.

Фото: flickr.com by Вуонг Тран, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Официант работает в ресторане в медицинской маске и перчатках во время пандемии коронавируса

Все эти дополнительные расходы — за хлеб, воду и даже столовое белье — могут неожиданно увеличить ваш счёт. Но есть несколько простых способов сэкономить, не теряя при этом удовольствия от еды.

Хлеб и вода — неожиданные расходы

В Европе хлеб и вода часто не включены в основное меню, хотя в России это — обычная бесплатная опция. В некоторых странах вам предложат корзину с хлебом, но будьте готовы, что за это может взиматься дополнительная плата, если не указано иначе. Если вы не хотите за это платить, просто откажитесь.

Однако в Италии, например, часто добавляют плату за хлеб и другие базовые услуги, такие как посуда или столовое бельё. Но не переживайте: вы все равно можете насладиться этим угощением, не переживая о дополнительной плате.

Как сэкономить на воде

В Европе тоже часто берут плату за воду, особенно если вы заказываете бутилированную. В отличие от Франции, где по закону обязаны предоставить бесплатную воду, в других странах вам нужно будет попросить именно водопроводную воду, чтобы не заплатить лишнего.

Хотя местные могут странно смотреть на ваш запрос, важно помнить, что в некоторых странах питьевая вода из крана может быть не самой вкусной или безопасной. Прежде чем отправиться в путешествие, проверьте, стоит ли пить воду из крана в тех местах, куда вы едете.

В Италии, например, в городах есть множество общественных питьевых фонтанов, и местные жители не понимают, зачем покупать бутилированную воду, если рядом есть бесплатный источник.

Для тех, кто привык пить много воды, стоит помнить, что стакан для воды в Европе может быть меньше, чем вам привычно. Возьмите с собой многоразовую бутылку, чтобы не зависеть от маленьких порций воды в ресторане.

Лайфхаки для путешественников

Чтобы сэкономить на воде, попробуйте покупать большие бутылки воды в магазинах, а не в туристических местах. Так вы заплатите гораздо меньше и сможете пополнять запасы в течение дня.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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