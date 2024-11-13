Город семи холмов: что посмотреть в Бамберге, и где попробовать раухбир

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Город Бамберг в Германии — настоящая жемчужина архитектуры и культуры, город, где историческое наследие органично сочетается с непринуждённой атмосферой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann

Этот живописный уголок, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен на семи холмах вдоль реки Регниц и славится более чем 1 300 памятниками архитектуры. Среди них — выдающийся Старый двор XI века, аббатство Михаэльсберг и уютные фахверковые дома, символ классического немецкого дизайна.

Благодаря этим холмам Бамберг часто называют "Франконским Римом", а с вершины замка Альтенбург открывается восхитительный вид на крыши города и окружающие леса.

Для истинных ценителей пива Бамберг предлагает редкий опыт дегустации традиционного копчёного пива, или "раухбира". Пивоварня Schlenkerla, основанная в средневековье, варит одно из самых популярных копчёных сортов пива Германии — Aecht Schlenkerla Rauchbier.

Особый вкус напитка достигается благодаря нагреванию печи на буковых дровах, что придаёт пиву необычный аромат, напоминающий сочетание вяленого мяса и мягкой сладости.

Чтобы исследовать этот город пешком, начните с посещения Старой ратуши, расположенной на деревянном мосту через Регниц. Узкие улочки и очаровательные здания создают атмосферу, которую сложно не полюбить.

В тёплые летние месяцы Бамберг оживает во время народного фестиваля Сандкерва, привлекая туристов, которые неспешно прогуливаются по средневековым улочкам. В центре города вы найдете уютные кафе, бары и необычные магазины.

Для незабываемых панорамных видов отправляйтесь на запад к Кирхен-Бамберг, а затем к Новой резиденции XVII века, знаменитой своими элегантными интерьерами и розарием.

Сад, утопающий в цветах, открывает ещё один вид на исторический город. В нескольких минутах ходьбы находятся Старый двор и Бамбергский собор, символы Бамберга, наглядно демонстрирующие величие европейской архитектуры.

Если пивной отдых кажется особенно привлекательным, не пропустите такие знаковые пивные заведения, как Klosterbräu и Mahrs Bräu, или пивной сад Brauerei Greifenklau.

Однако уникальный опыт подарит посещение Schlenkerla, где можно попробовать оригинальный копченый Marzen — эталон копчёного пива, а также редкие сезонные сорта, такие как урбок и даблбок зимой.

Уточнения

Бамберг (нем. и бав. Bamberg, прежде Babenberg, в.-франк. Bambärch) — город окружного подчинения в Верхней Франконии, земля Бавария, Германия. Расположен у реки Регниц. Университетский центр, кафедра католического архиепископа, Бамберг — один из немногих крупных исторических городов Германии, уцелевших во время Второй мировой войны.



Ра́ухбир (нем. Rauchbier — «копчёное пиво») — пиво из Франконии с особым вкусом, который придает ему подкопчённый на огне солод, существует легенда о появлении раухбира, по которой однажды в пивоварне произошёл пожар и хранившийся там солод пропитался дымом, его вкус, однако, очень понравился посетителям, так возник новый сорт пива.





Бамбергский кафедральный собор Святого Петра и Святого Георгия (нем. Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) — главный храм Бамберга, один из семи имперских соборов Германии. Строительство собора началось в 1004 году по указанию Генриха Святого и закончилось в 1012 году, в соборе находятся захоронения известных личностей, в том числе самого Генриха Святого, его жены Кунигунды, папы римского Климента II — единственного папы, похороненного в Германии, и первого короля Германии из династии Штауфенов Конрада III .



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