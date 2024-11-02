Эксперты сравнили плюсы новостроек и вторички

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Эксперт отмечает, что одним из главных преимуществ новостроек является прозрачность сделок. Такие квартиры не имеют судебных разбирательств и полностью принадлежат продавцу.

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Дополнительно, приобрести новое жильё можно в рассрочку с небольшим первоначальным взносом или воспользоваться привлекательными предложениями от застройщиков, что делает покупку новостройки более выгодной по сравнению с вторичным жильем.

Кроме того, новостройки предлагают уникальную внутреннюю инфраструктуру для своих жителей, включая коворкинги, игровые и бизнес-залы. Современные жилые комплексы также оборудованы новейшими инженерными системами и коммуникациями, передают "Известия".

С другой стороны, при приобретении вторичного жилья есть больше уверенности в том, что в ближайшие несколько лет соседи не начнут громкий ремонт. Помимо этого, при выборе жилья из старого фонда не нужно ждать, пока инфраструктура развивается.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.



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