Телеведущий Андрей Малахов не собирается уезжать из России. Слухи о своём отъезде он опроверг лично.
Один из Telegram-каналов написал о том, что известный ведущий якобы уехал в одну из прибалтийских стран и не планирует возвращаться в ближайшее время.
Малахов дал понять, что это не соответствует действительности. Он отреагировал короткой фразой:
"Не дождётесь!", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее журналист Феликс Грозданов рассказал, почему юморист Максим Галкин не торопится возвращаться в Россию из-за границы. Причин, по его мнению, две: материальная и политическая.
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