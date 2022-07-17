Малахов ответил на слухи о своём отъезде из России: "Не дождётесь!"

Телеведущий Андрей Малахов не собирается уезжать из России. Слухи о своём отъезде он опроверг лично.

Один из Telegram-каналов написал о том, что известный ведущий якобы уехал в одну из прибалтийских стран и не планирует возвращаться в ближайшее время.

Малахов дал понять, что это не соответствует действительности. Он отреагировал короткой фразой:

"Не дождётесь!", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее журналист Феликс Грозданов рассказал, почему юморист Максим Галкин не торопится возвращаться в Россию из-за границы. Причин, по его мнению, две: материальная и политическая.