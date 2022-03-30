BAZA: Елена Малышева распустила сотрудников программы до сентября

Популярная телепрограмма "Жить здорово" может не вернуться в эфир Первого канала. Ведущая Елена Малышева распустила сотрудников из-за изменений в сетке вещания. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

По его информации, Малышева собрала сотрудников 29 марта и объявила им о закрытии программы до примерно сентября, добавив при этом, что потом она также вряд ли вернётся в эфир.

"При этом сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут", — пишет BAZA.

Руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ из-за ситуации на Украине, и теперь там в основном идут информационные передачи.

Позже в пресс-службе Первого канала информацию о закрытии программы Елены Малышевой опровергли, заявив, что об этом речи не идёт.

Ранее ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин высказался об уехавших за границу знаменитостях, а также объяснил, почему не эмигрировал сам, хотя и имел такую возможность.