Популярная телепрограмма "Жить здорово" может не вернуться в эфир Первого канала. Ведущая Елена Малышева распустила сотрудников из-за изменений в сетке вещания. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
По его информации, Малышева собрала сотрудников 29 марта и объявила им о закрытии программы до примерно сентября, добавив при этом, что потом она также вряд ли вернётся в эфир.
"При этом сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут", — пишет BAZA.
Руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ из-за ситуации на Украине, и теперь там в основном идут информационные передачи.
Позже в пресс-службе Первого канала информацию о закрытии программы Елены Малышевой опровергли, заявив, что об этом речи не идёт.
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