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Шейнин поддержал госпитализированную Стриженову в прямом эфире

Телебашня » Звезды ТВ

Ведущий Первого канала Артем Шейнин во время эфира новостей прервал свою речь о политике и обратился к госпитализированной ранее после падения во время съемок коллеге Екатерине Стриженовой.

«Катенька, дорогая, не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим», - от всей души заявил Шейнин.

Стриженова это обращение увидела. В собственном Instagram она написала, что не смогла сдержать слез.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова неудачно оступилась и упала на руку во время съёмок телепрограммы. Её увезли в больницу на "скорой". Сообщается, что ей сделали операцию после сложного перелома.

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Автор: Михаил Закурдаев
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