Соведующего врача Елены Малышевой в передаче "Жить здорово", невролога Дмитрия Шубина поймали на неумении пользоваться прибором.
Во время одной из передач Шубин использовал глюкометр. И пользователи интернета обратили внимание на то, что показания считываются с перевернутого прибора. Позднее врач заявил, что не мог допустить ошибки, и усомнился в возможностях зрителей оценивать его как специалиста.
"Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто", — заявил он корреспонденту gazeta. ru.
Ранее о своем желании прекратить работу "Жить здорово" сообщила телеведущая Дана Борисова.
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