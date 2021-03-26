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Соведущего Малышевой поймали на неумении пользоваться прибором

Телебашня

Соведующего врача Елены Малышевой в передаче "Жить здорово", невролога Дмитрия Шубина поймали на неумении пользоваться прибором.

Во время одной из передач Шубин использовал глюкометр. И пользователи интернета обратили внимание на то, что показания считываются с перевернутого прибора. Позднее врач заявил, что не мог допустить ошибки, и усомнился в возможностях зрителей оценивать его как специалиста.

"Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто", — заявил он корреспонденту gazeta. ru.

Ранее о своем желании прекратить работу "Жить здорово" сообщила телеведущая Дана Борисова.

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Автор: Михаил Закурдаев
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