Крым разрешит туристам не платить курортный сбор

В Крыму депутаты Госсовета готовы перенести дату начала взимания курортного сбора на год позже. Закон вступает в силу с 1 мая и депутаты на ближайшей сессии планируют принять отсрочку, сообщают СМИ.

Фото: википедия/Sergey Korovkin 84

Причина — нужно подготовить пакет документов и внести еще одну поправку юридического характера, чтобы закон вступил в силу через 10 дней с момента его опубликования, то есть с 10 мая 2019 года.

В комитет Госсовета уже поступала бумага от министерства финансов республики с просьбой отложить рассмотрение закона в связи с уточнением цифр в бюджете по профильному министерству. К тому же закон надо было утрясти с федеральным центром.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии введут выездной сбор с туристов. Он будет заложен в билет при выезде морским или воздушным транспортом.

Сбор в размере 1000 иен (9 долларов) туристы начнут оплачивать с 7 января следующего года. От его уплаты будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и лица, покидающие страну в течение 24 часов с момента прибытия.

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